Caves of Qud ha una data di uscita annunciata per Nintendo Switch, ed è molto vicina

Si tratta di un gioco che ha attraversato una lunga genesi , lanciato in accesso anticipato su PC già nel luglio del 2015 e rimasto in questa fase per quasi dieci anni fino all'uscita della versione definitiva, avvenuta a dicembre del 2024 sempre su PC.

Caves of Qud arriverà presto anche su Nintendo Switch : la versione per la console in questione ha ora una data di uscita ed è anche molto vicina, visto he si tratta del 16 febbraio, come annunciato in queste ore dall'editore Kitfox Games e dal team di sviluppo Freehold.

Un progetto estremamente complesso

L'uscita in early access risale al 2015, ma l'avvio del progetto va ricercato ancora più lontano: l'inizio dello sviluppo può essere piazzato intorno al 2007, quando Jason Grinblat e Brian Bucklew iniziarono questo "progetto di passione" che è poi durato quasi vent'anni.

Si tratta di un gioco molto particolare, che ha attirato grande attenzione prima tra gli appassionati e poi anche sul fronte della critica, godendo peraltro di ottimi riscontri in questo ambito e imponendosi a sorpresa come uno dei giochi con la valutazione più alta del 2024.

Si tratta di un gioco di ruolo con caratteristiche roguelike, incentrato su un sistema di quest che mischia elementi scriptati con altri generati in maniera procedurale, ma costruendo un'esperienza molto organica e profonda.

È possibile seguire una storia ma anche semplicemente scegliere un proprio percorso fra le tante possibilità proposte, con il gioco che è in grado di generare gameplay e narrazione emergente in maniera davvero notevole, all'interno di un mondo con elementi fantasy e fantascientifici, ispirato al "retrofuturismo".

Tutto questo potrà presto essere provato anche su Nintendo Switch con il lancio fissato per questo mese.