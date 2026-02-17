Caves of Qud è disponibile su Nintendo Switch e verificato su Steam Deck

L'editore Kitfox Games e lo studio di sviluppo Freehold Games hanno annunciato la pubblicazione della versione Nintendo Switch di Caves of Qud , arrivata dopo un breve rinvio. Contemporaneamente, hanno pubblicato un aggiornamento per la versione PC, che rende il gioco verificato per Steam Deck , quindi pienamente compatibile con l'ibrido di Valve.

Un gioco vastissimo

Caves of Qud è un gioco di ruolo rogulike a turni, ispirato senza grossi misteri a Dwarf Fortress. La versione PC è stata pubblicata a dicembre 2024, dopo un lungo periodo passato in Accesso Anticipato. La versione Nintendo Switch è disponibile sull'eShop al prezzo di 29,99 euro. C'è anche un trailer a festeggiare il lancio:

Per quanto riguarda la versione PC, è stata aggiornata con la patch 211.35, che introduce una serie di piccole modifiche e correzioni, alcune di qualità della vita e altre più tecniche o sperimentali.

Tra i cambiamenti all'interfaccia, l'opzione di riparazione ha ora una priorità leggermente più bassa nei menu, rendendo più evidenti le altre azioni. È stata inoltre aggiunta un'opzione di debug che consente di inserire manualmente il seed del mondo durante la creazione della partita, anche se si tratta ancora di una funzione sperimentale e non del tutto funzionante.

Alcuni elementi del mondo di gioco sono stati resi più coerenti: le rovine che dichiarano di avere determinate caratteristiche ora le presentano sempre, e anche alcune aree specifiche (parzialmente omesse nelle note) includono ora in modo garantito una determinata struttura al piano inferiore.

Sul fronte tecnico, sono stati risolti alcuni comportamenti anomali e sono stati migliorati diversi aspetti del combattimento e dell'interazione. Ad esempio, ora gli strumenti da scavo impugnati nella mano secondaria vengono preferiti rispetto alle armi principali non adatte a scavare. Sono state aggiunte anche nuove notifiche per informare il giocatore quando ottiene determinati elementi, gli oggetti cristallini di Tau hanno ricevuto un aumento dei punti ferita e, infine, sono stati corretti vari errori di battitura nei testi.