Il trailer della storia di Styx: Blades of Greed riepiloga ciò che è successo nei capitoli precedenti

Cyanide Studio ha pubblicato il trailer della storia di Styx: Blades of Greed con cui vengono riepilogati i fatti avvenuti nei capitoli precedenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/02/2026
Styx in primo piano
L'editore Nacon e lo studio di sviluppo Cyanide Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di Styx: Blades of Greed, con cui fare il riepilogo di quanto è avvenuto nei capitoli precedenti, così da aggiornare i giocatori interessati al nuovo gioco, in uscita il 19 febbraio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Il trailer

Il video mostra diverse sequenze di gameplay tratte dagli altri giochi e vengono raccontati eventi passati, che hanno creato lo Styx del nuovo gioco. Chiaramente, se non ci avete giocato e pensate di farlo, potreste volerlo evitare per non avere anticipazioni. Quindi, nel caso, andate oltre.

Styx: Blades of Greed è un'avventura stealth in cui ci si avventura in vaste aree aperte, per raggiungere diversi obiettivi. Sarà giocabile in solitaria o in cooperativa con un amico.

Nel nostro provato, Tommaso Pugliese ha scritto: Styx: Blades of Greed ripropone la stessa formula dei primi due capitoli, ma senza quel balzo in avanti sul piano qualitativo che sarebbe ormai stato lecito attendersi: c'è parecchia incertezza nel modo in cui le sequenze si alternano, il gioco manca di rifinitura e la qualità grafica non giustifica le prestazioni. Certo, chi ha apprezzato il gameplay stealth di Master of Shadows e Shards of Darkness si ritroverà a casa, e c'è senz'altro curiosità rispetto agli altri scenari presenti nella campagna, nonché alle abilità che avremo modo di sbloccare.

