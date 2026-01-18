Styx: Blades of Greed, abbiamo provato il nuovo capitolo della serie stealth

Abbiamo dunque potuto affrontare le prime ore della nuova avventura con protagonista lo scaltro goblin esperto di infiltrazioni, che a quanto pare non ha perso il proprio caratteraccio, scoprendo cos'è successo dopo il controverso finale di Shards of Darkness e quali modifiche sono state apportate all'impianto stealth che da sempre caratterizza la serie.

Styx: Blades of Greed farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S fra un mese, ma Cyanide Studio e Nacon hanno pensato bene di pubblicare una corposa demo del gioco su Steam che consente di provare tutta la parte introduttiva e oltre, con la possibilità poi di trasferire i progressi effettuati nella versione completa.

L'obiettivo principale durante le ore iniziali della campagna è appunto quello di trovare e liberare Irving, ma anche di reintrodurre il gameplay che Cyanide Studio ha cercato di rifinire nel corso degli anni, traendo palese ispirazione da alcuni classici del genere e confezionando un impianto che in questo terzo capitolo viene chiamato a dimostrare la propria solidità.

Il primo della lista è il Capitano Irving, a quanto pare l'unico nano della zona in grado di pilotare un dirigibile, ma al momento rinchiuso in una delle prigioni di The Wall, la vasta ambientazione iniziale di Styx: Blades of Greed, che si presenta nella forma di un'enorme muraglia fortificata , costruita su più livelli e destinata a segnare i confini dell'Impero.

È a questo punto che inizia la nuova avventura dell'insolito gruppo, che peraltro andrà a porre le basi narrative per ricollegarsi agli eventi di Of Orcs and Men : determinati a impossessarsi di una grande quantità di Quarzo, il prezioso cristallo che può cambiare le sorti del mondo e che è in grado di donare a Styx potenti abilità, dal Controllo Mentale allo Spostamento Temporale, i tre personaggi vanno alla ricerca di nuovi membri per la loro ciurma.

La campagna di Styx: Blades of Greed comincia esattamente dal finale del secondo capitolo , con Styx e l'elfo scuro Djarek che si affrontano a bordo di una nave volante, ma vengono interrotti dal ritorno del gigantesco golem che fungeva da boss al termine di Shards of Darkness. Richiamati all'ordine dalla comandante Helledryn, i due mettono da parte le ostilità e riescono in qualche modo a cavarsela anche stavolta.

Gameplay e limiti storici

Styx: Blades of Greed propone un'esperienza puramente stealth, in cui dovremo guidare lo scontroso goblin all'interno di scenari man mano più complessi e presidiati da un numero sempre maggiore di guardie, anche appartenenti a tipologie speciali come i soldati in armatura e quelli di grossa stazza, che non possono essere ammazzati con un unico colpo e richiedono dunque strategie differenti.

Nascosti in attesa di colpire in Styx: Blades of Greed

Esattamente come vi abbiamo raccontato nella recensione del precedente episodio della serie, laddove Styx venga individuato e non ci siano ripari in vista è possibile sguainare il pugnale e combattere, ma la realizzazione di queste meccaniche lascia profondamente a desiderare, al punto che avremmo preferito non venissero proprio introdotte.

Ignorare del tutto gli elementi action sarebbe sbagliato: gli sviluppatori di Cyanide hanno deciso di implementarli, quale che sia il motivo, ma avrebbero dovuto rendersi conto di quanto abbassino la qualità media del prodotto. Certo, questo consente di procedere oltre anche in caso di errore, smorzando la struttura trial & error del gioco.

Una delle pareti rocciose di The Wall in Styx: Blades of Greed

Una volta acquisita un po' di scaltrezza e la piena consapevolezza delle abilità del protagonista si riesce a superare con relativa tranquillità anche le zone più presidiate della mappa, complice un'intelligenza artificiale dei nemici per forza di cose limitata, con stati d'allerta dalla durata piuttosto breve onde evitare la frustrazione di un approccio che non tollera la minima distrazione.