Granblue Fantasy Versus Rising ottiene il nuovo personaggio Ilsa in DLC: data d'uscita e trailer

Arc System Works e CyGames hanno annunciato il prossimo arrivo di Ilsa come nuove personaggio in DLC per Granblue Fantasy Versus: Rising, visibile in trailer con data di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/01/2026
Granblue Fantasy Versus: Rising continua a ricevere contenuti e aggiornamenti, in questo caso con il nuovo personaggio Ilsa che va ad aggiungersi al roster di combattenti e viene presentato con un trailer che annuncia anche la data di uscita.

Si tratta di un nuovo DLC appartenente alla Stagione 2 del Character Pass di Granblue Fantasy Versus: Rising, e sarà disponibile dal 10 febbraio al prezzo di 7,99 dollari o 880 yen, giungendo in corrispondenza dell'aggiornamento 2.50 del gioco.

Possiamo vedere Ilsa in azione in questo trailer di presentazione riportato qui sotto, in attesa dell'arrivo del personaggio per provare con mano la sua riproduzione all'interno del picchiaduro di CyGames e Arc System Works.

Un sergente di ferro, ma non del tutto

Il trailer qui sotto mostra una breve introduzione animata e poi varie scene del gameplay che danno un'idea più precisa del particolare stile di combattimento utilizzato da Ilsa, che appare come un personaggio piuttosto ben caratterizzato in Granblue Fantasy Versus Rising.

Comparsa per la prima volta come NPC, Ilsa diventerà dunque giocabile con il DLC dedicato in arrivo il 10 febbraio, insieme al nuovo aggiornamento previsto per il gioco che sarà invece disponibile per tutti gratuitamente.

Ilsa è una donna dal temperamento molto forte, addestrata per essere una combattente aggressiva e infaticabile, dallo spirito quasi demoniaco per quanto riguarda il combattimento.

Tuttavia, il suo comportamento da sergente inflessibile è legato anche alla volontà sincera di vedere i propri cadetti raggiungere i massimi risultati e abituarli alla durezza della guerra, perché la perdita dei commilitoni le risulta sempre destabilizzante.

Segnalazione Errore
