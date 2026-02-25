GTA 4 stupisce ancora oggi i giocatori: gli elicotteri interagiscono con l'acqua in modo unico

Un fan ad esempio sta giocando a GTA 4 e ha notato una particolarità: gli elicotteri riescono a interagire con le superfici d'acqua in modo unico, che non ci si aspetterebbe da un gioco di tale periodo.

I fan di GTA stanno attendendo il sesto capitolo numerato con grande sofferenza, ma c'è anche chi nel frattempo si diverte a riscoprire piccoli e grandi dettagli dei precedenti capitoli .

Il video dell'elicottero in GTA 4

Come potete vedere qui sotto, un account chiamato "GTA 6 Countdown" ha condiviso una clip di un elicottero di GTA 4 che cala in un laghetto poco profondo. Man mano che il veicolo si abbassa, le eliche spingono via l'acqua creando uno spazio asciutto dove il protagonista può scendere e camminare. Appena le eliche smettono di girare, l'acqua torna dove si trovava.

Obbe Vermeij, che ha ricoperto il ruolo di technical director di GTA 4, ha commentato il tutto affermando: "È proprio fico. L'ho creato perché fosse una cosa puramente visiva. Non ho considerato gli effetti collaterali nell'acqua bassa".

Un altro utente, Joaquin Tossello, spiega però che non si tratta di una simulazione della fisica dei liquidi (alquanto complessa), ma di una tecnologia chiamata Distance Fields: secondo la spiegazione, l'elicottero ha attorno a sé una sfera di collisione e l'acqua controlla la propria distanza da essa, a quel punto uno shader fa ciò che il codice scritto per il gioco impone, in questo caso applicare un effetto di opacità e un effetto di onda, per far sembrare che in quell'area non ci sia acqua e che si muova in modo credibile.

In altre parole, non sarebbe una simulazione automatica della fisica, il che in realtà lo rende ancora più incredibile. Vermeij stesso ammette che non aveva pensato che nell'acqua bassa si sarebbe creato un effetto di questo tipo.

Infine, volete GTA 6 gratis? Certo, eccolo, dovete solo trasferirvi in Norvegia e avere un figlio: sì, sul serio.