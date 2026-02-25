Jensen Huang è pronto a presentare i nuovi chip NVIDIA da 1,6 nm al GTC 2026: si apre l'era Feynman?

Al NVIDIA GTC 2026 potremmo assistere a un momento storico per l'industria dei semiconduttori: il debutto dei primi chip al mondo realizzati con processo produttivo a 1,6 nanometri.

Secondo diverse indiscrezioni, NVIDIA sarebbe pronta a presentare la nuova generazione di processori denominata "Feynman", destinata a raccogliere l'eredità delle attuali architetture e a spingere ancora più avanti i confini delle prestazioni AI e HPC.

I chip Feynman dovrebbero essere i primi a utilizzare il nodo A16 (1.6nm) di TSMC, una tecnologia di produzione all'avanguardia che introduce innovazioni come il Super Power Rail (SPR) e il nodo più avanzato mai realizzato su scala industriale.