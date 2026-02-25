Jensen Huang è pronto a presentare i nuovi chip NVIDIA da 1,6 nm al GTC 2026: si apre l'era Feynman?

Al NVIDIA GTC 2026 potremmo assistere a un momento storico per l'industria dei semiconduttori: il debutto dei primi chip al mondo realizzati con processo produttivo a 1,6 nanometri.
Secondo diverse indiscrezioni, NVIDIA sarebbe pronta a presentare la nuova generazione di processori denominata "Feynman", destinata a raccogliere l'eredità delle attuali architetture e a spingere ancora più avanti i confini delle prestazioni AI e HPC.
I chip Feynman dovrebbero essere i primi a utilizzare il nodo A16 (1.6nm) di TSMC, una tecnologia di produzione all'avanguardia che introduce innovazioni come il Super Power Rail (SPR) e il nodo più avanzato mai realizzato su scala industriale.
NVIDIA sarebbe il primo cliente per questo nodo di TSMC
NVIDIA sarebbe il primo, e probabilmente unico, cliente iniziale di questo processo durante la fase di High Volume Manufacturing (HVM), mentre altri settori potrebbero adottarlo solo in un secondo momento, vista la complessità delle modifiche architetturali richieste. Ma la vera novità potrebbe non fermarsi al solo salto litografico.
Le indiscrezioni suggeriscono che Feynman possa integrare per la prima volta le LPU (Language Processing Unit) sviluppate da Groq, in un'ottica di riduzione della latenza e ottimizzazione dei carichi IA. L'adozione di un approccio di hybrid bonding, simile a quello visto nei processori X3D di AMD, potrebbe consentire l'integrazione delle LPU direttamente nel package del chip.
La presentazione dei nuovi chip NVIDIA avverrà al GTC 2026?
La presentazione dei Feynman al GTC 2026 potrebbe seguire uno schema simile a quello adottato in passato per Vera Rubin, con una panoramica sulle capacità tecnologiche, un'analisi dell'architettura e indicazioni sulle tempistiche di produzione. Secondo le stime, l'avvio della produzione potrebbe avvenire nel 2028, con le prime consegne ai clienti tra il 2029 e il 2030, in base alla strategia commerciale dell'azienda.
Con l'evento in programma dal 15 marzo a San Jose, California, NVIDIA sembra pronta a delineare la roadmap del prossimo decennio del calcolo avanzato. Se le anticipazioni verranno confermate, Feynman rappresenterà un salto strutturale nella progettazione dei chip destinati all'IA e ai data center del futuro.