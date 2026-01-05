Il nuovo trailer di Styx: Blades of Greed offre una panoramica del gameplay in vista del lancio su PC, PS5 e Xbox

Il nuovo obiettivo di Styx e della sua gang è mettere le mani sul Quarzo , una misteriosa risorsa energetica al centro di un conflitto tra elfi, umani e orchi. Una situazione delicata che il nostro irriverente ladro intende ovviamente sfruttare per portare a termine una serie di colpi.

Nacon e Cyanide Studio inaugurano il nuovo anno con un lungo gameplay trailer di Styx: Blades of Greed , che mostra nel dettaglio le dinamiche di gioco e le principali novità del terzo capitolo della serie stealth in arrivo il prossimo mese.

Styx è tornato con nuovi poteri e strumenti del mestiere

Ogni furto parte dalla preparazione: prima di agire, Styx può forgiare armi, creare pozioni e potenziare il proprio arsenale di trucchi. Tornano abilità iconiche come Clonazione e Invisibilità, alimentate dall'Ambra, mentre il Quarzo introduce nuovi poteri come Controllo Mentale e Manipolazione del Tempo, trasformando ogni situazione in un puzzle stealth risolvibile in modi diversi.

Il kit del mestiere comprende anche un pratico deltaplano, un rampino e artigli per l'arrampicata, strumenti che permettono a Styx di sfruttare la verticalità degli scenari, come la fortezza mostrata nel trailer, raggiungere punti altrimenti inaccessibili e sbloccare nuove aree con una progressione in stile Metroidvania. Nel corso dell'avventura esploreremo tre grandi ambientazioni open map: The Wall, il confine tra il regno umano e l'ignoto; Turquoise Dawn, un villaggio orchesco rigoglioso e verticale; e le misteriose Rovine di Akenash, antica capitale elfica.

Styx: Blades of Greed sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) a partire dal 19 febbraio.