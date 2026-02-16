0

Finalmente i requsiti PC di Styx: Blades of Greed sono definitivi

Cyanide Studio e Nacon hanno svelato i requisiti definitivi di Styx: Blades of Greed, l'ultimo capitolo con protagonista il ladro assassino.

Styx in primo piano
Styx: Blades of Greed
Styx: Blades of Greed
Lo sviluppatore Cyanide Studio e l'editore Nacon hanno pubblicato i requisiti di sistema PC definitivi di Styx: Blades of Greed, che sono decisamente abbordabili. In effetti negli ultimi anni sono pochi i giochi con richieste particolarmente esose e il nuovo Styx prosegue su questa strada, fermandosi alla generazione 30XX di Nvidia con i requisiti consigliati.

I requisiti PC

Ma ora bando alle ciance e vediamo i requisiti di sistema PC definitivi di Styx: Blades of Greed.

I requisiti PC definitivi di Styx: Blades of Greed
Requisiti Minimi

  • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
  • Sistema operativo: Windows 10
  • Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 1600X
  • Memoria: 12 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 590 (8 GB) o Intel Arc A750 (8 GB)
  • DirectX: Versione 12
  • Memoria: 25 GB di spazio disponibile
  • Note aggiuntive: 720p Basso @ 30 FPS
Requisiti Consigliati

  • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
  • Sistema operativo: Windows 11
  • Processore: Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 7 5800X
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) o AMD Radeon RX 6800 (16 GB)
  • DirectX: Versione 12
  • Memoria: 25 GB di spazio disponibile
  • Note aggiuntive: 1080p Alto @ 60 FPS

Per il resto, vi ricordiamo che Styx: Blades of Greed sarà disponibile a partire dal 19 febbraio 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

