Finalmente i requsiti PC di Styx: Blades of Greed sono definitivi

Lo sviluppatore Cyanide Studio e l'editore Nacon hanno pubblicato i requisiti di sistema PC definitivi di Styx: Blades of Greed, che sono decisamente abbordabili. In effetti negli ultimi anni sono pochi i giochi con richieste particolarmente esose e il nuovo Styx prosegue su questa strada, fermandosi alla generazione 30XX di Nvidia con i requisiti consigliati.