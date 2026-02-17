Styx: Blades of Greed ora è disponibile in anticipo con la Quartz Edition

Il debutto nei negozi di Styx: Blades of Greed è fissato per il 19 febbraio, ma il nuovo gioco stealth di Cyanide Studio e Nacon è già disponibile acquistando la Quartz Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).

Venduta a 59,99 euro su PS5 e Xbox e a 49,99 euro su PC, 10 euro in più rispetto all'edizione standard, la Quartz Edition garantisce 48 ore di accesso anticipato, oltre a una serie di bonus esclusivi: il Greedy Skin Pack, il Legacy Skin Pack e il Weapon Pack, che aggiungono nuovi costumi per il protagonista e tre pugnali inediti.