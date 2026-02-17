Styx: Blades of Greed ora è disponibile in anticipo con la Quartz Edition

Il debutto nei negozi di Styx: Blades of Greed è fissato per il 19 febbraio, ma il nuovo gioco stealth di Cyanide Studio e Nacon è già disponibile acquistando la Quartz Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).
Venduta a 59,99 euro su PS5 e Xbox e a 49,99 euro su PC, 10 euro in più rispetto all'edizione standard, la Quartz Edition garantisce 48 ore di accesso anticipato, oltre a una serie di bonus esclusivi: il Greedy Skin Pack, il Legacy Skin Pack e il Weapon Pack, che aggiungono nuovi costumi per il protagonista e tre pugnali inediti.
Styx è tornato e con nuovi strumenti del mestiere
Styx: Blades of Greed è il terzo capitolo della serie stealth nata come spin‑off di Of Orcs and Men. Questa volta il goblin punta a mettere le mani sul Quarzo, una misteriosa risorsa energetica molto ambita e al centro di un conflitto tra elfi, umani e orchi. Una situazione perfetta per il nostro irriverente ladro, pronto a sfruttare il caos per portare a termine una nuova serie di colpi.
La nuova avventura punta a offrire maggiore libertà d'approccio, creatività e livelli sviluppati anche in verticale. Ogni furto parte dalla preparazione: prima di agire, Styx può forgiare armi, creare pozioni e potenziare il proprio arsenale di trucchi. Tornano abilità iconiche come Clonazione e Invisibilità, alimentate dall'Ambra, mentre il Quarzo introduce nuovi poteri come Controllo Mentale e Manipolazione del Tempo, trasformando ogni situazione in un puzzle stealth risolvibile in modi diversi.