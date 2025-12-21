Styx: Blades of Greed non ha risorse create con l'IA, garantiscono gli sviluppatori

In una sessione di domande e risposte, gli sviluppatori di Cyanide Studio hanno garantito che Styx: Blades of Greed non ha elementi creati usando l'intelligenza artificiale generativa . Si tratta ormai di un tema che tutte le software house si trovano prima o poi ad affrontare, considerando quanto è diventato centrale nel dibattito pubblico, videogiochi compresi. Chiedere a Larian Studios per i dettagli .

Una risposta chiara a un tema sentito

La domanda della comunità è stata davvero esplicita: "È stata utilizzata l'IA generativa per la storia o i dialoghi?" La risposta, di suo, è stata chiara e inequivocabile: "No, non abbiamo usato l'IA generativa in nessun momento dello sviluppo. Tutta la narrazione e i dialoghi sono stati scritti dai nostri sceneggiatori e ogni elemento del gioco è realizzato artigianalmente, dai disegni concettuali al doppiaggio, fino al codice, alle animazioni, agli asset e al motion capture."

Styx in azione

Tra le altre domande, una riguardato la nascita stessa del gioco: "Perché realizzare un terzo gioco di Styx?" La risposta è stata: "Dopo aver lavorato ad altri progetti e prototipi, ci siamo resi conto di quanto ci mancasse il nostro goblin preferito. Ci è sembrato il momento giusto per tornare a Styx, riprendere la storia subito dopo Shards of Darkness e iniziare a costruire legami più forti con Of Orcs and Men."

Proprio sulla storia si è concentrata un'altra domanda, che ha chiesto quali collegamenti ci siano con Of Orcs and Men, che di suo è un gioco di ruolo e non un titolo stealth: "Blades of Greed funge da anello mancante tra Shards of Darkness e Of Orcs and Men e segna l'inizio della Grande Guerra. Non vogliamo svelare troppo, ma questo capitolo gioca un ruolo chiave nel collegare il tutto."

Infine, si è parlato anche di longevità. Quanto durerà Styx: Blades of Greed? Stando agli sviluppatori, 20 ore per completarlo, ma molto di più per i completisti.