Styx: Blades of Greed è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PS5, Xbox e PC

Nacon e gli sviluppatori di Cyanide Studio hanno annunciato il rinvio della data di uscita di Styx: Blades of Greed . Precedentemente atteso durante l'autunno di quest'anno, il lancio è stato spostato al 19 febbraio 2026 , sempre per PS5, Xbox Series X|S e PC, via Steam ed Epic Games Store.

Un messaggio da Styx in persona

Altrettanto simpatico è il messaggio che ha accompagnato il rinvio, recitato dallo stesso Styx, con i suoi immancabili toni irriverenti, dove spiega che il tempo extra gli permetterà di assicurarsi che il suo piano per rubare il Quarzo sia perfetto, che parafrasando significa dare modo agli sviluppatori di rifinire e ottimizzare il gioco in modo che sia un'esperienza all'altezza delle aspettative.

"Ehi, vermi, sono io, Styx, l'unico, il solo e il più elegante goblin in circolazione. È passato un po' di tempo, eh? Scommetto che le vostre vite erano noiose e inutili senza di me a seminare un po' di caos", afferma il goblin nel comunicato.

"Avrei dovuto mostrare la punta della mia lama prima della fine dell'anno, ma i miei cari creatori di Cyanide Studio hanno bisogno di più tempo per rifinire i dettagli... o meglio, per assicurarsi che le serrature che scassinero' e le gole che taglierò siano degne del mio talento. Il risultato? Il mio grande ritorno è ora fissato per il 19 febbraio 2026! Imprimetevelo bene nei vostri cervelli da uccellino e siate presenti, altrimenti saprò dove trovarvi, hehe. Questo tempo in più mi permetterà di assicurarmi che il mio piano per rubare il prezioso Quarzo a quegli stupidi umani, elfi e orchi vada a buon fine. Un capolavoro di furto richiede preparazione."

Styx: Blades of Greed è il terzo capitolo della serie a base di stealth nata come spin-off di Of Orcs and Men. Questa volta il goblin ha intenzione di mettere le mani sul Quarzo, una misteriosa risorsa energetica molto ambita. La sua nuova avventura mira a evolvere la formula classica della saga, puntando su una maggiore libertà di approccio, creatività e ambientazioni che si sviluppano in verticale, oltre a una serie di vecchie e nuove abilità, come la possibilità di controllare le menti e il tempo grazie ai poteri del Quarzo.