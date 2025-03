Styx: Blades of Greed è stato annunciato durante il Nacon Connect da Cyanide Studio, che ci rimetterà nei panni dello scaltro goblin in quello che si pone come il terzo capitolo dell'interessante serie action stealth.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S questo autunno, il gioco punterà a consegnarci un'evoluzione della formula vista nei precedenti episodi, spingendo ancora di più sulla libertà d'azione e sulla creatività a cui potremo ricorrere per superare le ronde e risolvere situazioni sempre più rognose.

La storia alla base di Styx: Blades of Greed ci vedrà viaggiare a bordo di un dirigibile per dare la caccia a una nuova e misteriosa fonte di energia, il Quarzo. Nel corso della campagna incontreremo personaggi vecchi e nuovi, cercando di sfuggire alle truppe dell'Inquisizione.

Cyanide Studio ha rivelato che gli eventi di Styx: Blades of Greed andranno a porre le basi narrative per l'inizio della Grande Guerra e la nascita della Mano Nera, il gruppo di mercenari protagonisti di Of Orcs and Men.