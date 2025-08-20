Styx: Blades of Greed mostra il proprio gameplay con un nuovo trailer alla Gamescom 2025

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2025, Nacon ha pubblicato un nuovo trailer di Styx: Blades of Greed che consente di vedere qualche elemento di gameplay di questo nuovo capitolo nella particolare serie stealth ad ambientazione fantasy.
Annunciato durante il Nacon Connect dello scorso marzo, Styx: Blades of Greed rappresenta il ritorno dell'abile ladro goblin in una nuova avventura che sembra essere ancora più ampia ed epica rispetto a quelle viste in precedenza, come conferma anche questo nuovo trailer.
Il gioco non ha ancora una data di uscita ma in base a informazioni precedenti dovrebbe arrivare questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque attendiamo informazioni più precise prossimamente.
Azione stealth ancora più epica
Nel frattempo, il trailer dà modo di vedere alcune situazioni di gioco, che appaiono in linea con il gameplay tipico della serie ma arricchite di nuove ambientazioni che sembrano portare a missioni ancora più complesse e dinamiche.
Si tratta di uno stealth action nel quale dobbiamo sfruttare le abilità di Styx di agire nell'ombra, sfruttando la capacità di nascondersi e muoversi furtivamente come un vero ladro professionista, ma anche la possibilità di interagire con elementi di scenario e utilizzare vari strumenti.
In Styx: Blades of Greed abbiamo anche a che fare con un dirigibile che fa da base mobile nella nuova missione del protagonista: la caccia al Quarzo, considerata una nuova fonte di energia di valore inestimabile.
Nel corso della campagna incontreremo personaggi vecchi e nuovi, cercando di sfuggire alle truppe dell'Inquisizione.
Cyanide Studio ha rivelato che gli eventi di Styx: Blades of Greed andranno a porre le basi narrative per l'inizio della Grande Guerra e la nascita della Mano Nera, il gruppo di mercenari protagonisti di Of Orcs and Men.