L'action a base di mech Bounty Star ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox e Game Pass

Durante il Future Games Show andato in onda questa sera, Annapurna Interactive e il team di DINOGOD hanno svelato la data di uscita di Bounty Star e presentato un nuovo gameplay trailer, che trovate qui sotto.
L'action in terza persona a base di mech farà il suo debutto su PS5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 23 ottobre. Al lancio sarà disponibile anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.
Cos'è Bounty Star?
Ambientato nel Red Expanse, una versione post-apocalittica del sud-ovest americano, Bounty Star segue la storia di Clementine McKinney, un'ex soldatessa tormentata dal suo passato diventata una cacciatrice di taglie.
Il gameplay ruota attorno al Desert Raptor MKII, un mech da combattimento completamente personalizzabile. I giocatori possono equipaggiarlo con armi da fuoco, da mischia, scudi, propulsori e molto altro ancora per affrontare missioni intense e dinamiche. Oltre al combattimento, Bounty Star propone momenti più rilassati e di carattere gestionale, con Clem che può costruire e migliorare la propria base, coltivare e allevare animali, ad altri più riflessivi.