L'action a base di mech Bounty Star ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox e Game Pass

Durante il Future Games Show andato in onda questa sera, Annapurna Interactive e il team di DINOGOD hanno svelato la data di uscita di Bounty Star e presentato un nuovo gameplay trailer, che trovate qui sotto.

L'action in terza persona a base di mech farà il suo debutto su PS5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 23 ottobre. Al lancio sarà disponibile anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.