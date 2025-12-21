Ecco come un hardcore gamer ha ridotto una stanza di hotel in due anni di soggiorno

Meglio avere un cadavere o un hardcore gamer come ospite? Per un hotel cinese la risposta a questa domanda non è così scontata come sembra, visto come un hardcore gamer, ospite della struttura per due anni, ha lasciato la sua camera. Letteralmente, ha ammucchiato chili e chili di spazzatura , rendendo necessari degli interventi molto costosi per ripristinare l'ambiente.

L'igiene prima di tutto

Pare che l'uomo fosse affetto da dipendenza da gioco online e, che secondo le testimonianze, non ha mai lasciato la sua stanza durante il soggiorno.

Deve essere stato piacevole giocare circondato da tante prelibatezze

Anche i batteri sono scappati dal water

L'hardcore gamer aveva anche fatto bene i suoi conti, visto che aveva fatto il check-out in anticipo, così da non essere disturbato. Immagini e video, davvero raccapriccianti, mostrano confezioni di cibo sporche, bottiglie vuote e contenitori da asporto pieni di resti di cibo ammassati in ogni angolo della stanza, con cumuli che superano il metro di altezza.

Siamo ben oltre la mancanza di igiene, in particolare nel bagno, dove la spazzatura occupa ogni angolo, tra carta igienica usata e ammucchiata in ogni dove e oggetti abbandonati che ricoprono il lavabo. Anche la patina marrone sul pavimento non è niente di buono o bello da vedere.

Il personale dell'hotel, ha riferito che l'uomo veniva visto raramente fuori dalla stanza, aggiungendo che alcuni dipendenti non sapevano nemmeno che aspetto avesse. Le squadre di pulizia hanno potuto rendersi conto dell'entità dei danni solo dopo la sua partenza, e ci sono voluti tre giorni di lavoro massacrante per rimuovere i rifiuti e disinfettare la stanza. Anche dopo la pulizia, la direzione ha dichiarato che sono rimasti danni visibili e che saranno necessari lavori di ristrutturazione prima che la stanza possa essere riaperta.

Come detto, l'ospite è stato descritto come un videogiocatore accanito, che ha vissuto due anni di una specie di ritiro sabbatico con i videogiochi. Deve anche essere una persona benestante, visto che si è potuto permettere un soggiorno così lungo in un hotel.

L'hotel di Changchun è specializzato in soggiorni per giocatori professionisti e offre stanze private dotate di attrezzature da gaming di fascia alta, internet veloce e sedie da gioco dedicate. Il personale ha dichiarato che l'uomo deve ancora più di 10 giorni di soggiorno non pagati, per un totale di quasi 300 sterline. Il che ci permette di fare un conto molto rapido sulla spesa totale sostenuta dal nostro maniaco della pulizia per il suo soggiorno: più di 25.000 euro.

I dirigenti dell'hotel hanno detto che la vicenda non è stata segnalata alla polizia e che al momento non intendono intraprendere azioni per attribuire responsabilità.