Il controller DualSense Astro Bot V2 è di nuovo disponibile su Amazon

Su Amazon è disponibile il DualSense Astro Bot V2 in edizione limitata a 84,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Controller DualSense Astro Bot in offerta
Si tratta di un'edizione limitata del controller per PlayStation 5 ispirata ad Astro, con un design che celebra il piccolo eroe robotico. Questo prodotto propone un look speciale con tonalità bianche e blu, mantenendo però tutte le caratteristiche chiave del DualSense V2. Troviamo infatti grilletti adattivi, feedback aptico e sensori di movimento integrati per un'esperienza ancora più coinvolgente e stimolante.
Le varie funzionalità disponibili renderanno l'esperienza di gioco ancora più convincente, soprattutto con i titoli pensati proprio per sfruttarne al massimo le potenzialità. Si tratta di un vero e proprio pezzo da collezione per i fan, infatti ti suggeriamo di approfittarne dato che molto presto potrebbe non essere più disponibile per diversi giorni o settimane.