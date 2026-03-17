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Lo smartphone Oppo Find X8 Pro è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare altri 70 €

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone Oppo Find X8 Pro da 256 GB e in diverse colorazioni. Si tratta di un prodotto con un'ottima autonomia e buone prestazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/03/2026
Oppo Find X8 Pro

Se hai bisogno di un nuovo smartphone, Oppo Find X8 da 256 GB è su AliExpress a 688,99 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI70 o ITAS70 per risparmiare altri 70 €. Prova anche il coupon ITAS100 per risparmiare 100 €, ma ti avvisiamo che solo 100 sono disponibili e probabilmente non sono più validi. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Le promozioni non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
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Vediamo tutti i dettagli di seguito.

Le caratteristiche dello smartphone

Si tratta di uno smartphone con design premium, display ProXDR AMOLED da 6,78" e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Inoltre, la batteria ha una capacità di 5.910 mAh con ricarica rapida 80 W SUPERVOOC e wireless da 50 W. Il comparto fotografico è caratterizzato da una quadrupla fotocamera da 50 MP e tecnologia IA avanzata, zoom telescopico 3x e 6x e fotocamera ultra-grandangolare per panorami nitidi.

Oppo Find X8
Oppo Find X8

Se sei curioso e vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Abbiamo infatti riportato tutti i principali punti di forza e alcuni difetti che i più esigenti dovrebbero assolutamente tenere a mente.

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