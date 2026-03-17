Lo smartphone Oppo Find X8 Pro è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare altri 70 €

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Le caratteristiche dello smartphone
Si tratta di uno smartphone con design premium, display ProXDR AMOLED da 6,78" e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Inoltre, la batteria ha una capacità di 5.910 mAh con ricarica rapida 80 W SUPERVOOC e wireless da 50 W. Il comparto fotografico è caratterizzato da una quadrupla fotocamera da 50 MP e tecnologia IA avanzata, zoom telescopico 3x e 6x e fotocamera ultra-grandangolare per panorami nitidi.
Se sei curioso e vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Abbiamo infatti riportato tutti i principali punti di forza e alcuni difetti che i più esigenti dovrebbero assolutamente tenere a mente.