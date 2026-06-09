Il mouse Corsair, con sensore ottico da 18.000 DPI e retroilluminazione RGB, è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul mouse Corsair Ironclaw: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 44,91€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il mouse Corsair Ironclaw è un dispositivo pensato per il gaming, progettato per offrire precisione, reattività e comfort durante le sessioni di gioco più intense. Si tratta di un mouse ottico cablato che si collega tramite interfaccia USB Tipo A, garantendo una connessione stabile e senza ritardi.
Uno dei suoi punti di forza principali è il sensore ad alta precisione fino a 18.000 DPI, che consente un controllo estremamente accurato del cursore e una grande sensibilità.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il design è studiato per utenti destrorsi, con una forma ergonomica che migliora la presa e riduce l'affaticamento anche dopo lunghe ore di utilizzo. Il dispositivo è inoltre caratterizzato da una struttura leggera, pensata per favorire movimenti veloci e fluidi.
Il Corsair Ironclaw è dotato di 7 pulsanti totali con meccanismo a pressione, offrendo una buona personalizzazione dei comandi in base alle esigenze del giocatore.
La presenza di retroilluminazione RGB LED aggiunge un elemento estetico personalizzabile, ideale per chi desidera una postazione da gaming visivamente coordinata. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi setup.
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