Anche Xiaomi potrebbe adottare il formato "Wide" per il suo prossimo smartphone pieghevole

Secondo recenti indiscrezioni, anche Xiaomi potrebbe scegliere questa strada per il suo prossimo dispositivo pieghevole. Dopo il lancio dello Xiaomi MIX Fold 4 , l'azienda cinese non ha ancora presentato un successore ufficiale, ma numerosi segnali indicano che un nuovo modello sarebbe ormai in fase avanzata di sviluppo .

Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a evolversi e una delle tendenze più interessanti degli ultimi mesi riguarda l'adozione del cosiddetto formato "Wide" , caratterizzato da proporzioni più larghe rispetto ai tradizionali foldable a libro.

I dettagli relativi al leak di uno Xiaomi in formato "Wide"

Un leaker noto come Beginner's Review ha pubblicato su Weibo (ripresa poi anche da Wisdom Pikachu) una serie di schermate che mostrerebbero l'interfaccia adattata a un dispositivo dalle proporzioni insolite. Secondo diversi osservatori, il design visualizzato sarebbe compatibile con un pieghevole wide. Alcuni utenti hanno persino confrontato le immagini con quelle del Huawei Pura X Max, rilevando somiglianze piuttosto evidenti nelle proporzioni generali.

Sebbene queste informazioni non rappresentino una conferma ufficiale, sembrano suggerire che Xiaomi stia sperimentando una nuova impostazione per la propria linea di smartphone pieghevoli. Un formato più ampio potrebbe offrire vantaggi concreti sia nell'utilizzo quotidiano sia nelle attività professionali.