Anche Xiaomi potrebbe adottare il formato "Wide" per il suo prossimo smartphone pieghevole

Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a evolversi e una delle tendenze più interessanti degli ultimi mesi riguarda l'adozione del cosiddetto formato "Wide", caratterizzato da proporzioni più larghe rispetto ai tradizionali foldable a libro.
Secondo recenti indiscrezioni, anche Xiaomi potrebbe scegliere questa strada per il suo prossimo dispositivo pieghevole. Dopo il lancio dello Xiaomi MIX Fold 4, l'azienda cinese non ha ancora presentato un successore ufficiale, ma numerosi segnali indicano che un nuovo modello sarebbe ormai in fase avanzata di sviluppo.
I dettagli relativi al leak di uno Xiaomi in formato "Wide"
Un leaker noto come Beginner's Review ha pubblicato su Weibo (ripresa poi anche da Wisdom Pikachu) una serie di schermate che mostrerebbero l'interfaccia adattata a un dispositivo dalle proporzioni insolite. Secondo diversi osservatori, il design visualizzato sarebbe compatibile con un pieghevole wide. Alcuni utenti hanno persino confrontato le immagini con quelle del Huawei Pura X Max, rilevando somiglianze piuttosto evidenti nelle proporzioni generali.
Sebbene queste informazioni non rappresentino una conferma ufficiale, sembrano suggerire che Xiaomi stia sperimentando una nuova impostazione per la propria linea di smartphone pieghevoli. Un formato più ampio potrebbe offrire vantaggi concreti sia nell'utilizzo quotidiano sia nelle attività professionali.
Il nuovo pieghevole Xiaomi gioverebbe di una maggiore integrazione dell'IA
Alcune indiscrezioni parlano inoltre di una maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno del dispositivo, anche se al momento non sono emersi dettagli specifici sulle funzionalità previste. Per quanto riguarda l'hardware, le voci più recenti indicano la presenza del chipset proprietario XRING O3, sviluppato direttamente da Xiaomi.
Sul fronte fotografico si parla di una configurazione tripla con sensore principale da 200 megapixel e della prosecuzione della collaborazione con Leica per l'ottimizzazione delle immagini.
Tra le novità potrebbe esserci anche una cerniera migliorata, pensata per aumentare robustezza e praticità d'uso. Secondo le attuali indiscrezioni, il nuovo pieghevole potrebbe essere presentato in Cina nel corso dell'estate 2026.
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