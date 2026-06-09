Risparmiare su Switch: la Nintendo eShop Card da 50€ è in offerta su Instant Gaming

Con l'infinità di titoli indipendenti, grandi esclusive e DLC che popolano l'universo Nintendo Switch, avere del credito aggiuntivo nel proprio account fa sempre comodo. La ricarica digitale Nintendo eShop Card da 50€ è attualmente protagonista di una promozione che permette di ottimizzare la propria spesa digitale. Potete acquistarla cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto , un modo rapido per accumulare fondi destinati ai prossimi acquisti sulla console della casa di Kyoto.

Massima flessibilità per gli acquisti digitali

L'utilizzo di questi codici prepagati rappresenta una soluzione ideale per gestire il proprio budget sul Nintendo eShop in totale sicurezza, senza dover associare strumenti di pagamento personali al profilo. Il codice fornito consente di riscattare l'intero valore nominale direttamente sulla piattaforma della console, lasciando all'utente la totale libertà di scegliere quando e come spendere i propri fondi, sia per l'acquisto di giochi completi che per i pass di espansione.

A fronte di un prezzo di listino iniziale di 50,00 €, che rappresenta la base di partenza con IVA inclusa in Italia, la Nintendo eShop Card 50€ viene proposta a un prezzo scontato sul portale di 45,89€, evidenziando lo sconto del sito dell'8%. In questo caso, poi, siamo di fronte a un prodotto dove non si applica IVA, quindi non ci sono altri calcoli da fare. Cliccando sui box qui sopra, poi, potete acquistare altri tagli di prezzo e ricaricare esattamente il valore che vi serve per il prossimo gioco.