Instagram introduce una funzione particolarmente attesa per organizzare il profilo

Da oggi Instagram introduce una nuova funzionalità pensata per aiutare gli utenti a gestire meglio il proprio profilo e organizzare i contenuti pubblicati . Fino ad oggi non era possibile farlo, ma adesso gli utenti possono finalmente scegliere quali contenuti mostrare per primi nel proprio profilo, senza dover eliminare o archiviare altri post. Vediamo meglio i dettagli.

Come cambia la gestione dei contenuti

Come vi abbiamo anticipato, la nuova funzione (già disponibile) consente di organizzare l'ordine dei post all'interno del profilo. Ciò significa che potete decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali mostrare per primi, senza dover archiviare o ripubblicare nulla. Il procedimento è molto semplice: basterà tenere premuto su un post dal proprio profilo e selezionare "Riordina griglia". A questo punto non dovrete fare altro che trascinare i contenuti nell'ordine desiderato.

La nuova funzione

Gli eventuali post o Reel già fissati in alto continueranno invece a mantenere la loro posizione. Questa novità va oltre il semplice ordine cronologico: gli utenti possono finalmente personalizzare il modo in cui i contenuti vengono mostrati nel profilo. Da precisare che la funzione era stata annunciata circa un anno fa, ma non era ancora stata distribuita in modo ufficiale. Dopo una fase di test, è ora in fase di distribuzione per tutti. Se non la vedete ancora, non preoccupatevi: arriverà nelle prossime ore o nei prossimi giorni.