GTA 6 fa paura: settembre 2026 diventa il mese più denso di uscite dell'anno

Grand Theft Auto 6. Se vogliamo parlare dei videogiochi in uscita a settembre 2026 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, allora è obbligatoriamente necessario citare l'elefante nella stanza. L'animale è di dimensioni talmente colossali che, uscendo il 19 novembre, sta togliendo spazio a praticamente tutti (con l'esclusione di Barbie Rewind, che senza timore e con orgoglio uscirà il 12 di quel mese), anche su PC e Switch 2, dove il blockbuster di Rockstar non uscirà, perlomeno inizialmente.

Ovviamente alcuni titoli arriveranno a ottobre, ma è chiaro che moltissimi altri hanno preferito prendere ancora più distanza e posizionarsi tra la fine di agosto e l'intero mese di settembre 2026. In questo nostro articolo vogliamo quindi darvi una panoramica di quanto intenso e denso sarà tale mese e aiutarvi a fare delle necessarie cernite con largo anticipo.