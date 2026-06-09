GTA 6 fa paura: settembre 2026 diventa il mese più denso di uscite dell'anno

Grand Theft Auto 6. Se vogliamo parlare dei videogiochi in uscita a settembre 2026 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, allora è obbligatoriamente necessario citare l'elefante nella stanza. L'animale è di dimensioni talmente colossali che, uscendo il 19 novembre, sta togliendo spazio a praticamente tutti (con l'esclusione di Barbie Rewind, che senza timore e con orgoglio uscirà il 12 di quel mese), anche su PC e Switch 2, dove il blockbuster di Rockstar non uscirà, perlomeno inizialmente.
Ovviamente alcuni titoli arriveranno a ottobre, ma è chiaro che moltissimi altri hanno preferito prendere ancora più distanza e posizionarsi tra la fine di agosto e l'intero mese di settembre 2026. In questo nostro articolo vogliamo quindi darvi una panoramica di quanto intenso e denso sarà tale mese e aiutarvi a fare delle necessarie cernite con largo anticipo.
The Blood of Dawnwalker – 3 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S)
The Blood of Dawnwalker è il nuovo gioco di ruolo d'azione ad ambientazione fantasy medievale di Rebel Wolves, un team composto da veterani di CD Projekt RED, compreso Konrad Tomaszkiewicz, director di The Witcher 3: Wild Hunt.
The Blood of Dawnwalker ci mette nei panni di Coen, un giovane uomo che diventa un Dawnwalker, ovvero un vampiro speciale che può vivere alla luce del giorno e mettere in mostra i propri poteri vampirici durante la notte. Il suo obiettivo è salvare la famiglia dal signore dei vampiri che domina sulla regione, posizionata nel sudest europeo nel 14esimo secolo.
Ha però solo trenta giorni per farcela: il tempo passa quando completiamo missioni, otteniamo potenziamenti ed eseguiamo azioni speciali. Riusciremo a farcela in tempo? E chi subirà le conseguenze delle nostre scelte?
Halloween: The Game – 8 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S)
Halloween: The Game ci permette di rivivere la notte di Halloween del 1978 del film Halloween - La notte delle streghe. Includerà due modalità: una single player e una multigiocatore.
Nella modalità per giocatore singolo potremo interpretare Michael Myers, il feroce assassino del primo film della saga e dovremo quindi dare la caccia ai cittadini di Haddonfield. Dovremo agire di soppiatto e colpire le nostre vittime evitando di attirare troppo l'attenzione per non avere la polizia addosso troppo presto.
La modalità multigiocatore asincrona (4 vs 1) ha invece una struttura simile a titoli come Dead by Daylight. Un giocatore sarà il killer e gli altri i cittadini, che dovranno trovare un modo non solo per sopravvivere ma anche proteggere gli altri residenti, evacuare il quartiere e aiutare la polizia a intervenire.
Marvel’s Wolverine – 15 settembre (PS5)
Marvel's Wolverine è il nuovo gioco d'azione di Insomniac Games, che dopo le tre avventure di Spider-Man cambia eroe e cambia anche livello di violenza.
Wolverine infatti non si fa problemi a uccidere i propri nemici e i suoi artigli faranno a pezzi i nemici, con sangue che schizzerà ovunque (potete censurarlo, in ogni caso). Una grande novità rispetto a Marvel's Spider-Man è il fatto che questo nuovo gioco non sarà un sandbox ma avrà una serie di livelli aperti indipendenti all'interno dei quali potremo muoverci.
Inoltre, Marvel's Wolverine ci porta in un mondo nel quale gli X-Men non esistono, ma è presente il Team X, un gruppo di mutanti mercenari che aiutano gli altri mutanti a mettersi in sicurezza. Il mondo non sa dell'esistenza dei mutanti, ma gruppi militari danno loro la caccia e noi dovremo salvarli con l'aiuto di personaggi famosi come Jean Grey.
Warhammer 40.000: Dawn of War IV – 17 settembre (PC)
Warhammer 40.000: Dawn of War IV è il nuovo gioco strategico in tempo reale di KING Art Games e Deep Silver, che ci permetterà di giocare in solitaria o in multigiocatore.
Potremo prendere il controllo di quattro diverse fazioni del mondo di Warhammer 40.000 (Space Marines, Orki, Necrons, Adeptus Mechanicus), tutte con i propri Comandanti, unità, edifici e meccaniche di gioco dedicate.
Avremo accesso a oltre 70 missioni in modalità giocatore singolo, oltre a modalità rigiocabili come Ultima resistenza, Schermaglia e multigiocatore. Sono inoltre già stati promessi contenuti gratuiti fino alla primavera 2027, compresa la modalità Crociata, un editor di missioni e vari pacchetti di mappe, oltre ai DLC a pagamento "Blood Ravens Story Prologue" e "Aftermath" (espansione della campagna e una nuova fazione).
Control Resonant – 24 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S)
Control Resonant dimostra come Remedy Entertainment sappia rischiare. Dopo le avventure sparatutto del primo capitolo, questo seguito diventa un gioco di ruolo d'azione in terza persona all'arma bianca.
Dovremo esplorare una Manhattan devastata dalle anomalie paranormali che sono sfuggite dalla Oldest House e controllare Dylan, il fratello di Jesse. L'uomo dispone di una nuova arma, l'Aberrante, che è in grado di cambiare forma a seconda delle necessità, passando ad esempio da un potente martello a due mani a delle rapide lame gemelle.
Dovremo lottare per salvare l'umanità all'interno di una città contorta, geometricamente assurda con anomalie gravitazionali e piena di mostruosità come il caotico Hiss, un micro-organismo invasivo noto come Muffa e non solo.
Silent Hill Townfall – 24 settembre (PC, PS5)
Silent Hill Townfall è il nuovo titolo di Screen Burn e Annapurna Interactive, che propone un nuovo approccio alla saga di Konami, portandoci nella cittadina fittizia di St. Amelia nella Scozia del 1996.
Noi saremo Simon Ordell, che torna a St. Amelia solo per trovare una città avvolta dalla nebbia, come da tradizione della saga. Simon dovrà esplorare il proprio passato e comprendere il collegamento che ha con la città.
Si tratta di un gioco d'azione e sopravvivenza horror in prima persona, nel quale dovremo esplorare l'ambiente in cerca di indizi e risorse, fuggire dalle creature mostruose che lo popolano e usare una serie di strumenti, compresa una CRTV, una televisione portatile che può collegarsi a strani segnali misteriosi.
Hot Wheels Infinite Rush – 24 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2)
Hot Wheels Infinite Rush è il nuovo titolo degli italiani di Milestone ambientato nell'universo delle macchinine giocattolo preferite al mondo.
In questo gioco di guida potremo esplorare quattro isole all'interno delle quali completare svariati eventi, sfide o semplicemente divertirci a guidare all'impazzata. Ogni regione ha un proprio boss finale da sconfiggere, per ottenerne l'auto e il titolo. Lo scopo finale è battere tutti i boss e diventare il Rush Master.
Avremo quattro tipi di veicoli a disposizione (le Versatili, le Titan, le Drifter e le Speeder), con un totale di 150 mezzi da sbloccare. Potremo inoltre creare i nostri tracciati con il nuovo Track Builder e giocare in multiplayer sia online con cross-play (Nintendo Switch 2 escluso) che in split screen a quattro giocatori.
Valor Mortis – 24 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S)
Valor Mortis è un soulslike in prima persona di One More Level (creator di Ghostrunner) ambientato in una versione alternativa e apocalittica dell'era napoleonica.
Vestiremo i panni di un ex-soldato riportato in vita e in grado di utilizzare dei poteri soprannaturali legati a una piaga che sta flagellando l'Europa. Il sistema di combattimento si basa su parate, scatti e colpi di grazia, con una serie di armi corpo a corpo e da fuoco.
Dobbiamo quindi aspettarci un gioco dal livello di difficoltà non basso e una serie di nemici potenti da affrontare alla fine dei vari livelli, in un mondo dark fantasy e orrorifico fuso con lo steampunk.
Onimusha: Way of the Sword – 25 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S)
Onimusha: Way of the Sword è il grande ritorno dell'amata serie d'azione di Capcom, che fonde i combattimenti all'arma bianca con la mitologia giapponese.
Noi saremo Miyamoto Musashi, un giovane e impetuoso samurai che si reca a Kyoto ma la ritrova infestata dai Genma, creature mostruose dell'oltretomba. Il guerriero dispone però del guanto Oni, un artefatto che gli dà il potere di sconfiggere le entità soprannaturali e assorbire le loro anime per potenziarsi.
La Kyoto al centro del gioco sarà invasa da un miasma pestilenziale che ne muta l'aspetto e la rende più inquietante, rendendo i tanti templi e santuari della città spettrali e spaventosi. Dovremo prepararci a scontri sanguinolenti e intensi.
Minecraft Dungeons 2 – 29 settembre (PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Minecraft Dungeons 2 è il nuovo gioco d'azione dungeon crawler con modalità cooperativa di Mojang Studios.
Ancora una volta dovremo mettere da parte il piccone poiché in Minecraft Dungeons 2 il nostro obiettivo principale è combattere, da soli oppure in cooperativa con altri tre giocatori. Avremo anche nuovi tipi di nemici da affrontare, delle versioni spiritiche delle note creature del mondo a cubetti.
Affrontando i vari livelli potremo raccogliere equipaggiamenti sempre più potenti, non solo per migliorare le nostre statistiche ma anche per avere un look unico. Inoltre, sebbene familiari, i vari biomi che andremo a esplorare saranno nuovi e misteriosi.
Tutti gli altri giochi di settembre
Ovviamente per questo nostro articolo abbiamo selezionato i giochi più interessanti, che attireranno maggiormente l'attenzione dei fan e li costringeranno a fare delle scelte, ma nel mezzo del mese ci sono altri titoli che meritano comunque di essere citati e altri ne saranno annunciati nelle prossime settimane.
Ecco un rapido elenco:
- Valheim Versione 1.0 - 9 settembre
- Screenbound - 10 settembre
- Destroy All Humans! 2: ReprobedVersione Nintendo Switch 2 - 15 settembre
- Trails in the Sky 2nd Chapter - 17 settembre
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Versione Nintendo Switch 2 - 18 settembre
- Dune: Awakening Versione PS5 e Xbox Series - 22 settembre
- Hell is Us Versione Nintendo Switch 2 - 24 settembre
- Dragon Quest XI: S - Definitive Edition Versione Nintendo Switch 2 - 24 settembre
- Garfield: Escape from Monday - 24 settembre
- Harvest Moon: Echoes of Terradea - 24 settembre
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