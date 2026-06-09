Se hai un iPhone con una versione precedente a questo iOS aggiornalo, altrimenti non potrai usare WhatsApp

Il team di sviluppo di WhatsApp ha annunciato una modifica restrittiva ai requisiti minimi di sistema che influenzerà le modalità di accesso alla piattaforma da parte dei possessori di dispositivi Apple.
In base alle nuove direttive ufficiali, a partire dal 30 novembre 2026, l'applicazione di messaggistica smetterà di funzionare su tutti i telefoni che eseguono una versione del software di Cupertino precedente a iOS 15.5.
Il provvedimento si applicherà indistintamente sia alla versione classica dell'applicazione sia a WhatsApp Business, poiché entrambi i servizi condividono lo stesso codice sorgente.
La scelta di WhatsApp
Nel corso degli anni, l'azienda ha profuso notevoli sforzi per garantire l'accessibilità del servizio a una platea di utenti estremamente vasta, mantenendo la compatibilità anche con i sistemi operativi più datati.
Tuttavia, il costante rilascio di strumenti innovativi richiede l'adozione di soluzioni tecnologiche e interfacce di programmazione (API) recenti, disponibili solo sugli aggiornamenti software più moderni.
Continuare a supportare le vecchie piattaforme finirebbe per rallentare il processo di sviluppo e limitare i servizi offerti. Inoltre, focalizzare le risorse sulle edizioni di iOS più diffuse consentirà di eliminare bug specifici dei vecchi sistemi e ottimizzare la stabilità globale dell'app.
Cosa fare se si possiede un iPhone che non può più supportare WhatsApp?
Le analisi statistiche interne condotte da WhatsApp suggeriscono che l'impatto sulla community sarà piuttosto contenuto. La transizione, infatti, non costringerà i consumatori ad acquistare un nuovo smartphone. Trattandosi di un passaggio minore e non di un salto generazionale del sistema operativo, qualunque iPhone in grado di far girare iOS 15 supporta nativamente anche le build successive alla 15.4.
Coloro che utilizzano le versioni comprese tra la 15.0 e la 15.4 dovranno semplicemente avviare l'aggiornamento software dalle impostazioni del proprio telefono prima della scadenza fissata, così da scongiurare blocchi nel servizio. Il medesimo aggiornamento sarà obbligatorio anche per i dispositivi basati su iPadOS 15.5.
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