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Il Samsung Galaxy S26 è in offerta su Amazon al suo minimo storico: a queste cifre diventa un best buy tra i top di gamma

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione interessante sul Samsung Galaxy S26 il cui prezzo cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/06/2026
Samsung Galaxy S26

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione interessante e allettante sul Samsung Galaxy S26: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 799€ (minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Il Samsung Galaxy S26 si presenta come uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza utente avanzata. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nm.

La CPU octa-core combina due core ad alte prestazioni Oryon V3 Phoenix L da 4.74 GHz con sei core Oryon V3 Phoenix M da 3.62 GHz, garantendo potenza e efficienza energetica.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il display da 6,3 pollici offre una superficie ampia, ma potrebbe risultare meno comodo per l'utilizzo con una sola mano. Tuttavia, il design del dispositivo è ben bilanciato grazie alle dimensioni di 149,6 x 71,7 x 7,2 mm e al peso contenuto di 167 grammi, che contribuiscono a una buona ergonomia generale.

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Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy S26 è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). La fotocamera frontale è invece da 12 MP con apertura f/2.2, lente da 26 mm, sensore da 1/3.2" e supporto Dual Pixel PDAF.

Il sistema operativo è Android 16, con supporto fino a sette grandi aggiornamenti del sistema, accompagnato dall'interfaccia One UI 8.5.

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