Il Samsung Galaxy S26 è in offerta su Amazon al suo minimo storico: a queste cifre diventa un best buy tra i top di gamma

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione interessante e allettante sul Samsung Galaxy S26: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 799€ (minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Il Samsung Galaxy S26 si presenta come uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza utente avanzata. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nm.

La CPU octa-core combina due core ad alte prestazioni Oryon V3 Phoenix L da 4.74 GHz con sei core Oryon V3 Phoenix M da 3.62 GHz, garantendo potenza e efficienza energetica.