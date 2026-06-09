Siri AI e Apple Intelligence: supporto completo solo su due modelli, ma c’è un grande escluso

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Siri AI e delle nuove funzionalità legate all'ecosistema Apple Intelligence. Al centro del dibattito non ci sono solo le nuove capacità dell'assistente, ma soprattutto la reale compatibilità delle funzioni più avanzate con i vari modelli di iPhone. Secondo quanto emerso dalla presentazione, le funzionalità più evolute di Siri AI - quelle basate su un modello locale in esecuzione direttamente sul dispositivo - non sarebbero disponibili su tutti gli smartphone compatibili con Apple Intelligence, ma limitate a due modelli specifici: iPhone Air e iPhone 17 Pro.

C'è anche un grande escluso: iPhone 16, presentato originariamente come "costruito attorno ad Apple Intelligence", in realtà non supporta il modello avanzato. Cerchiamo di capire meglio la vicenda.