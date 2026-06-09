La demo di Onimusha: Way of the Sword è troppo facile? Il produttore risponde ai giocatori

I fan che hanno provato la demo di Onimusha: Way of the Sword pensano però che sia un po' troppo facile , considerando che la serie è nota per un livello di difficoltà un po' più elevato di così.

Onimusha: Way of the Sword è ora disponibile in versione di prova tramite una demo , che permette ai giocatori di farsi un'idea di cosa aspettarsi dal videogioco che sarà pubblicato il 25 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Le parole del produttore di Onimusha: Way of the Sword

Tramite i social media, il produttore di Onimusha: Way of the Sword - Akihito Kadowaki - ha detto la propria in un breve video, commentando le opinioni dei giocatori.

Secondo il produttore, la demo di Onimusha: Way of the Sword volutamente rende il personaggio più potente del normale, dandogli poteri che non dovrebbe avere all'inizio del gioco, così da permettere ai giocatori di provare una più ampia varietà di mosse. Il gioco finale non sarà quindi così facile nelle fasi iniziali.

"Grazie per aver giocato la demo di Onimusha: Way of the Sword", ha detto Kadowaki. "Abbiamo ricevuto il feedback sulla semplicità della demo, per alcune persone. Prima di tutto, la demo è solo un frammento della parte iniziale della storia."

"Inoltre, volevamo che vi poteste godere un buon numero di abilità di Musashi, quindi intenzionalmente lo abbiamo equipaggiato con alcune abilità più avanzate. Per questo motivo, alcuni giocatori potrebbero aver percepito una mancanza di sfida. Siate certi che, nel gioco finale, i boss e i Genma standard saranno più impegnativi."

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Ricordiamo infine che Onimusha: Way of the Sword sarà protetto da Denuvo: svelati i requisiti di sistema.