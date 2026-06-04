Onimusha: Way of the Sword sarà protetto da Denuvo: svelati i requisiti di sistema

Per giocare in 1080p, puntando ai 60 fps con impostazioni medie, è sufficiente una RTX 2060 da 8 GB o una RX 6600, affiancata da un Intel i5‑10400 o un Ryzen 5 3600 e 16 GB di RAM. La configurazione fa uso di upscaling tramite DLSS 4.0 e FSR 3.1, ma anche grazie ai test della demo il titolo sembra in grado di girare bene su PC non recentissimi o non di fascia alta.

Capcom ha aggiornato la pagina Steam di Onimusha: Way of the Sword in vista del debutto previsto per fine settembre, aggiungendo i requisiti di sistema minimi e consigliati , entrambi piuttosto accessibili sulla carta.

Confermato Denuvo

Di seguito i requisiti minimi e raccomandati: Minimi - 1080p (tramite upscaler), 30 fps, impostazioni basse

Sistema operativo: Windows 11

Processore: Intel Core i5‑8400 / AMD Ryzen 3 3100

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1660 (6 GB) / Radeon RX 5500 XT (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50 GB disponibili

Consigliati - 1080p (tramite upscaler), 60 fps, impostazioni medie

Sistema operativo: Windows 11

Processore: Intel Core i5‑10400 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060 Super (8 GB) / Radeon RX 6600 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50 GB disponibili

Un'altra informazione aggiunta alla pagina Steam è che Onimusha: Way of the Sword, così come la maggior parte dei giochi pubblicati da Capcom, sarà protetto da Denuvo, un sistema antipirateria non particolarmente apprezzato dai giocatori, per via del potenziale impatto negativo sulle prestazioni. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 25 settembre, anche su PS5 e Xbox Series X|S.