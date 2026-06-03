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Disponibile la demo ufficiale di Onimusha: Way of the Sword

Capcom ha pubblicato una demo ufficiale giocabile di Onimusha: Way of the Sword, in previsione del lancio in autunno.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/06/2026
Il protagonista di Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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In occasione dello State of Play di ieri sera, Capcom ha confermato che Onimusha: Way of the Sword sarà disponibile dal 25 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Contestualmente all'annuncio, la società ha aperto i preordini e pubblicato una demo gratuita accessibile su tutte le piattaforme previste per il lancio.

La demo

La demo consente ai giocatori di esplorare il celebre tempio di Kiyomizu-dera e di affrontare uno scontro con Sasaki Ganryu, un rivale destinato a giocare un ruolo importante nella storia. Chi proverà questa versione preliminare riceverà inoltre il talismano speciale "Kubi Akari" quando il gioco completo sarà pubblicato. Capcom precisa tuttavia che le prestazioni della demo non rappresentano ancora la qualità finale del prodotto e che in futuro verrà pubblicato uno strumento ufficiale per verificare le prestazioni della versione PC.

Per quanto riguarda le edizioni disponibili, la Standard Edition includerà il gioco base e alcuni bonus per chi effettuerà il preordine, tra cui l'aspetto per la spada "Sealed Curse" e il talismano "Lion Dog". Le edizioni Deluxe e Premium Deluxe aggiungeranno invece numerosi contenuti cosmetici, talismani, varianti per le armi e costumi aggiuntivi per il protagonista e altri personaggi.

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La Deluxe Edition offrirà una selezione di equipaggiamenti estetici per Musashi, mentre la Premium Deluxe Edition includerà ulteriori costumi per gli alleati, nuovi abiti per diversi personaggi e una colonna sonora digitale integrata nel gioco.

L'edizione Standard sarà disponibile sia in formato fisico sia digitale, mentre le versioni Deluxe e Premium Deluxe saranno distribuite esclusivamente tramite gli store digitali.

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