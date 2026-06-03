Beyond Good and Evil 2 è ancora in sviluppo, conferma Ubisoft, ma quando uscirà?

Nel parlare delle difficoltà affrontate per riportare in vita il franchise di Rayman, Gounon ha spiegato che il team storico che aveva lavorato ai precedenti capitoli non esiste più come gruppo unitario. Molti sviluppatori sono stati assegnati ad altri progetti all'interno di Ubisoft, tra cui proprio Beyond Good and Evil 2.

Ubisoft ha aggiornato di nuovo sullo stato di Beyond Good and Evil 2 , confermando che il gioco è ancora in sviluppo . La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista concessa a Polygon da Loïc Gounon, direttore del marchio impegnato principalmente nella promozione di Rayman Legends Retold .

Un progetto complesso

"C'era un altro vincolo: non avevamo più un team di Rayman", ha dichiarato Gounon. "L'ultimo gruppo era quello di Rayman Legends. Anch'io ne facevo parte per Origins e Legends, ma il team è poi passato ad altri progetti. Alcuni stanno lavorando proprio ora a Beyond Good and Evil 2. Altri hanno lasciato l'azienda. Non avevamo più quel nucleo centrale, compreso Michel Ancel, che nel frattempo ha lasciato Ubisoft".

Si tratta di una delle conferme più esplicite sul progetto da diversi anni a questa parte, che spiega anche alcune dinamiche interne che lo hanno riguardato. L'assenza di aggiornamenti regolari aveva infatti alimentato numerose speculazioni sul suo destino, annunciato inizialmente nel 2008 e ripresentato ufficialmente durante l'E3 del 2017. Nel corso del tempo, lo sviluppo ha attraversato numerose difficoltà, tra cui l'uscita di scena del creatore della serie, Michel Ancel, che ha lasciato Ubisoft nel 2020.

A complicare ulteriormente il percorso del progetto è stato il decesso, nel 2023, del direttore creativo Emile Morel. L'anno successivo Ubisoft ha nominato Fawzi Mesmar come nuovo direttore creativo, ma da allora le informazioni ufficiali sono state date con il contagocce.

Nel corso della stessa intervista, Gounon ha inoltre chiarito il ruolo svolto da Michel Ancel nei lavori legati al ritorno di Rayman. Ubisoft aveva annunciato nel 2024 di essere al lavoro su un nuovo progetto della serie presso gli studi di Montpellier e Milano, precisando che Ancel avrebbe collaborato come consulente esterno.

Secondo Gounon, il contributo dell'autore è stato limitato a una fase preliminare di confronto sulla direzione creativa del franchise. "Abbiamo consultato Michel per capire come rilanciare il marchio, come affrontare il passaggio al 3D e quale direzione seguire", ha spiegato. "Volevamo un suo parere sul tono, sui personaggi e sulla costruzione dell'universo narrativo. Abbiamo avuto alcuni scambi per consolidare questi aspetti. Poi il progetto è andato avanti e Michel ha proseguito la sua vita altrove. È stato comunque disponibile ad aiutarci come consulente".

Nonostante la conferma che Beyond Good and Evil 2 sia ancora in lavorazione, Ubisoft non ha condiviso nuove immagini, dettagli sul gameplay o una possibile data di uscita. Per il momento, il progetto rimane uno dei titoli più longevi e complessi nella storia recente dell'industria videoludica, mentre l'editore continua a ribadire che lo sviluppo è ancora in corso.