Beyond Good & Evil 2 pare non sia tra i giochi cancellati da Ubisoft

Per chi si fosse perso le ultime notizie, ieri Ubisoft ha annunciato la cancellazione di ben sei progetti in lavorazione. L'unico confermato pubblicamente è Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake , mentre gli altri restano sconosciuti e forse includono anche delle nuove IP che non vedranno mai la luce.

Secondo le fonti di Insider Gaming, Beyond Good & Evil 2 sarebbe stato "graziato" e non rientrerebbe tra i giochi recentemente cancellati da Ubisoft . Il titolo sarebbe dunque ancora vivo e vegeto, tuttora in sviluppo, nonostante sia passato moltissimo tempo dall'ultimo aggiornamento ufficiale.

Sono passati più di 17 anni da quando è stato annunciato

Tom Henderson di Insider Gaming afferma di aver appreso che Beyond Good & Evil 2 non figura tra i progetti cassati, almeno per il momento. Se la notizia fosse confermata, il gioco continuerebbe a detenere il record di sviluppo più lungo di sempre: annunciato il 30 maggio 2008, sono trascorsi 6.445 giorni, ovvero 17 anni, 7 mesi e 22 giorni. Va però ricordato che lo sviluppo sarebbe ripartito internamente intorno al 2017, rendendo gli anni di lavoro effettivi "solo" 8-9. L'ultimo aggiornamento ufficiale risale a giugno del 2024, quando l'account X ufficiale ha confermato che il titolo era ancora in sviluppo, consigliando ai fan di rimanere in attesa di novità.

Sempre secondo Insider Gaming, anche il vociferato remake di Assassin's Creed IV: Black Flag sarebbe ancora in produzione, sebbene con un'uscita rinviata per garantirne la qualità. In ogni caso, è bene prendere queste indiscrezioni con cautela: Henderson vanta un lungo elenco di anticipazioni corrette, ma non è infallibile.