Beyond Good and Evil 2 è ancora vivo dopo la ristrutturazione di Ubisoft? La compagnia risponde

Annunciato per la prima volta nell'E3 2008 e mostrato pubblicamente per l'ultima volta all'E3 2018, Beyond Good and Evil 2 è più un miraggio che un vero videogioco per molti appassionati. Ubisoft però crede ancora nel progetto .

Come oramai saprete, Ubisoft ha da poco annunciato la cancellazione di vari videogiochi e una ristrutturazione interna in cinque sotto-divisioni, che si divideranno le IP. Tra queste c'è anche Beyond Good and Evil 2 , il lungamente atteso gioco d'avventura a mappa aperta.

Cosa ha detto Ubisoft su Beyond Good and Evil 2

Un portavoce di Ubisoft ha parlato con Eurogamer.net e ha dichiarato: "Beyond Good and Evil 2 rimane parte del nostro portfolio e della nostra scaletta di pubblicazione e rientra nella nostra strategia di focalizzarci sulle avventure open world."

Inoltre, il portavoce afferma che in questo mercato "il genere fantasy è trascurato" e di conseguenza Ubisoft è in una "posizione unica" con il seguito di Beyond Good and Evil. Ovviamente tutto questo non ci dice quando il gioco sarà disponibile o anche solo nuovamente mostrato.

Lo scorso anno Ubisoft ha aperto una posizione per un technical sound designer e ha descritto il gioco come segue: "Beyond Good and Evil 2 è un gioco d'azione e avventura open world ambientato in un affascinante universo in stile epica spaziale ed è il prequel diretto del cult classico del 2003. Basato su una tecnologia rivoluzionaria alimentata dal motore proprietario Voyager, Beyond Good and Evil 2 punta a offrire un'esperienza fluida di esplorazione e pirateria spaziale attraverso un sistema solare ricco di luoghi esotici, personaggi colorati e misteri da scoprire, in solitaria o con gli amici. Quindi, se siete pronti per un'avventura come nessun'altra, unitevi a noi per costruire il System 3!"