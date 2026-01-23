0

Il dissipatore MSI MPG Coreliquid P13 360 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il dissipatore MSI MPG Coreliquid P13 360 con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/01/2026
Su Amazon è disponibile il dissipatore MSI MPG Coreliquid P13 360 a 149,99 € rispetto al prezzo consigliato di 179 €, permettendoti di risparmiare fino al 16%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del dissipatore

La serie P13 è dotata di una pompa ad alte prestazioni che raggiunge alte velocità. Con i cuscinetti in ceramica di alta qualità, garantisce il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e funzionamento silenzioso. Il water block è realizzato con una copertura in vetro completamente curva, mentre il targeting preciso della sorgente di calore garantisce prestazioni costanti della CPU. L'installazione è molto semplice e le ventole preinstallate riducono i tempi di montaggio.

Troviamo inoltre una piastra fredda a copertura della CPU, con superficie a micro-canali ottimizzata. Streamline è infine la tecnologia MSI per il design a cavi nascosti, che integra tutti i cavi di alimentazione e segnale del water block nei tubi rivestiti, eliminando quindi fili esterni visibili.

