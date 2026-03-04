Recupera Darksiders III: in promozione su Instant Gaming, in quanto prequel è giocabile senza conoscere gli altri capitoli

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare in maniera drastica il prezzo del terzo capitolo di una saga storica: Darksiders III che viene messo in sconto del 93% per un costo totale e finale d'acquisto di 3,37€ (IVA inclusa) . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Pur essendo il terzo capitolo della saga dopo Darksiders II, la sua storia si configura come un prequel , ambientato circa cento anni prima degli eventi narrati nel primo Darksiders. Questo elemento risulta essere molto interessante per chi vuole approcciarsi per la prima volta alla saga.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco si apre con un prologo incentrato sull'"Enigma del Dolore", una riflessione filosofica secondo cui, se il peccato fa parte del disegno divino, allora anch'esso ne è una componente necessaria. Questa ossessione travolse i Nephilim, portandoli a minacciare l'Equilibrio cosmico. A tradirli furono quattro di loro: Guerra, Morte, Conflitto e Furia che divennero i Cavalieri dell'Apocalisse al servizio dell'Arso Consiglio.

In questo capitolo il giocatore controlla Furia, protagonista agile e letale che combatte utilizzando fruste, spade, mazze, pugnali e magia. Grazie ai poteri elementali, può assumere diverse forme che sbloccano nuove armi, abilità e capacità di esplorazione. Qui la nostra recensione.