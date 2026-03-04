Amazon annuncia la Festa delle Offerte di Primavera: quando inizia e come iniziare a risparmiare

Anche quest'anno torna la Festa delle Offerte di Primavera. Tra pochi giorni i clienti potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte incredibili in tutte le categorie. Che si tratti di tecnologia, elettronica, videogiochi, cura della persona o casa, le opzioni tra cui scegliere saranno innumerevoli e vi permetteranno di risparmiare. In attesa delle future promozioni, sappiate che è già possibile iniziare a risparmiare. Amazon propone già diversi prodotti in sconto, ma vediamo meglio tutti i dettagli.
Le date della Festa delle Offerte di Primavera
Le offerte torneranno dalla mezzanotte di martedì 10 marzo alle 23:59 di lunedì 16 marzo. Potrete scegliere tra centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, risparmiando su un'ampia selezione di prodotti, anche quelli dei marchi più popolari.
Da oggi sono già disponibili alcune offerte anticipate che potete scoprire andando direttamente su questo link. Troverete prodotti firmati Amazon fino al 25% di sconto, oltre a poter usufruire di promozioni legate ai dispositivi Amazon, come gli altoparlanti Echo, gli eReader Kindle, i dispositivi Ring e altro ancora.
Inoltre, i clienti che possono aderire al servizio di consegna della spesa Amazon Fresh, possono approfittare di uno sconto del 20%. Chi vive nelle zone servite da Sole365 e Cortilia potrà beneficiare di 20 € di sconto sulla spesa.
Non è tutto, perché troverete sconti del 10% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Se siete interessati, potete dare un'occhiata al catalogo andando direttamente su questo link. Amazon suggerisce di utilizzare le funzionalità IA di Rufus, l'assistente virtuale, per trovare i prodotti perfetti per le vostre esigenze. Ovviamente noi vi aggiorneremo con tutte le offerte più vantaggiose e importanti.
Altri vantaggi
Vi ricordiamo che con l'abbonamento Amazon Prime potrete usufruire di consegne rapide e convenienti, in giornata o in un giorno, su milioni di prodotti. Se siete interessati, potete approfittare di un periodo di prova gratis per 30 giorni, con la possibilità di annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.