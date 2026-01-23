Quantic Dream ha annunciato la closed beta 2 di Spellcasters Chronicles, che inizierà a breve

Lo studio di sviluppo, nonché editore Quantic Dream ha annunciato la seconda Closed Beta di Spellcasters Chronicles . Si terrà dal 29 gennaio alle 16:00 al 2 febbraio alle 10:00. Il lancio in Accesso Anticipato è previsto per il 26 febbraio 2026. Quindi non manca molto che arrivi effettivamente sul mercato.

Altri dettagli

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo video, dedicato a Ozdam Devam, il Cronista di Ashkenon, un personaggio non giocabile.

Storico appassionato dell'Ardito e profondo conoscitore dei meccanismi della Fonte, Ozdam osserva dall'alto gli infiniti conflitti di Ashkenon, registrando l'ascesa e la caduta degli imperi. In qualità di misterioso narratore interno al mondo di gioco, Ozdam Devam funge da intermediario tra la community di Spellcasters e il mondo dei mortali, guidando tutti coloro che sono destinati a cambiare il futuro di Ashkenon.

Quantic Dream ha promesso che la Closed Beta 2 introdurrà tanti nuovi contenuti e miglioramenti tecnici. Ha anche fatto un elenco delle principali novità:

La Costa Nordica - Una nuova arena a 5 corsie, con ampie linee di visuale, condizioni ambientali ostili e una configurazione unica delle corsie.

Introduzione al gioco e Tutorial - Una nuova introduzione e un tutorial giocabile per aiutare i nuovi giocatori ad apprendere le basi.

Chat di squadra testuale in-game - Per comunicare direttamente durante le partite.

Sistema di segnalazione dei giocatori - Per contrastare comportamenti tossici o inappropriati.

Personalizzazione di Spellcaster e Lifestone - Per testare le opzioni di personalizzazione disponibili.

Versione iniziale del sistema di ranking.

Sei nuovi incantesimi - Pioggia di Fuoco, Granata Velenosa, Infusione di Ghiaccio, Infusione di Fuoco, Sacrificio e Resurrezione.

Cinque nuove evocazioni - Behemoth di Pietra, Lich, Fata, Carro a Vapore e Cacciatore Lupo.

Tre nuovi edifici - Nido di Arpie, Bastione e Balista.

Ci saranno anche dei nuovi oggetti da battaglia e tanti aggiornamenti al bilanciamento, in tutti gli aspetti chiave del gioco. Ci saranno ovviamente anche dei miglioramenti tecnici, che garantiranno prestazioni superiori rispetto alla beta precedente.

Viste tutte le novità, anche i requisiti di sistema sono stati aggiornati:

Requisiti minimi

CPU: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600 o equivalente (6 core / 12 thread)



GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 o equivalente con almeno 8 GB di VRAM



RAM: 16 GB



Archiviazione: SSD NVMe



Sistema operativo: Windows 11

Requisiti consigliati

CPU: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 2700 o equivalente (8 core / 16 thread)



GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o Radeon RX 9060 XT o equivalente con almeno 10 GB di VRAM



RAM: 16 GB



Archiviazione: SSD NVMe



Sistema operativo: Windows 11

Avvicinandosi il momento del lancio, Quantic Dream ha anche introdotto su Steam una serie di Founder's Pack esclusivi, che offrono bundle cosmetici opzionali per i giocatori che desiderano personalizzare i propri Spellcaster fin dall'inizio e ottenere accesso garantito alla Closed Beta 2.

Tutti i pacchetti includono una chiave per la Closed Beta, titoli, banner e skin esclusive che verranno sbloccate permanentemente all'avvio dell'Accesso Anticipato. Vediamoli tutti, prezzi inclusi.