Spellcasters Chronicles è stato lanciato in Accesso Anticipato

Dopo due fasi di Closed Beta che hanno fornito al team preziosi feedback dalla community, gli sviluppatori hanno deciso di aprire ufficialmente le porte del gioco con l'obiettivo di coinvolgere ancora più attivamente i giocatori nel processo di sviluppo.

Per adesso, comunque, il coinvolgimento non è elevatissimo, visto che Spellcasters Chronicles ha avuto un picco massimo di 888 giocatori, come rilevato da SteamDB, mentre attualmente viaggia sotto i 300 giocatori. Questo, nonostante il debutto in Accesso Anticipato sia accompagnato da un grosso aggiornamento che introduce sette nuovi potenti incantesimi e creature, ampliando le possibilità di costruzione dei mazzi.

Spellcasters Chronicles ha tante creature

Non mancano miglioramenti alla qualità della vita: il sistema di potenziamento è stato rielaborato, così come la modalità classificata, ed è stato introdotto un nuovo sistema di sblocco degli incantesimi.

Durante tutto il periodo di Accesso Anticipato, il gioco riceverà aggiornamenti regolari con nuovi contenuti e interventi di bilanciamento. La versione completa punterà a offrire un'esperienza più ricca e rifinita, con un roster più ampio di Spellcaster, modalità aggiuntive e un ventaglio di contenuti più esteso rispetto a quanto disponibile attualmente.

Va detto che attualmente le reazioni dei videogiocatori non sono positive, visto che il 46% delle poche recensioni presenti (meno di 200) sono negative. Gli sviluppatori hanno comunque invitato la comunità a partecipare, condividendo feedback su tutti i canali ufficiali e social.

Se vi interessa, potete scaricare e giocare Spellcasters Chronicles da Steam.