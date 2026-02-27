Killer Instinct potrebbe tornare? Il creatore di Mortal Kombat sembra suggerire qualcosa

Per quanto riguarda le risposte al sondaggio, la maggioranza degli utenti ha risposto che vorrebbe un nuovo Killer Instinct su tutte le piattaforme e a pagamento con prezzo standard, in particolare con le preferenze che si concentrano soprattutto sull'essenza multipiattaforma, con l'opzione free-to-play che ha comunque raccolto notevoli consensi.

Ed Boon ha pubblicato un messaggio con un sondaggio, nel quale chiede al pubblico quale potrebbe essere "il modo migliore per far tornare Killer Instinct", proponendo varie scelte che si incentrano sull'esclusività o meno per la piattaforma Xbox e sull'uscita come free-to-play o a pagamento.

Ed Boon, il co- creatore di Mortal Kombat , ha pubblicato su X un messaggio dedicato a Killer Instinct , cosa che risulta piuttosto strana e fa subito immaginare possibili implicazioni incrociate tra il team di una serie e l'altra, supponendo anche un possibile ritorno del picchiaduro creato da Rare.

Sta suggerendo veramente che c'è qualcosa in sviluppo?

L'idea è interessante e dimostra come ci sia ancora una gran parte del pubblico in attesa di un nuovo Killer Instinct, che è rimasto praticamente fermo alla Definitive Edition che comprende le varie stagioni uscite in seguito al capitolo del 2013.



In seguito abbiamo visto arrivare Killer Instinct: Anniversary Edition, ma di fatto il gioco rimane lo stesso che ha iniziato il suo percorso al lancio di Xbox One, ricevendo una notevole quantità di aggiunte tra personaggi, espansioni e arricchimenti vari.

Il sondaggio di Ed Boon riguarderebbe un vero e proprio nuovo capitolo, che rimane dunque tra le aspettative di molti giocatori.

La questione strana, qui, è che Ed Boon lavora in NetherRealms e non ha ufficialmente a che fare con Killer Instinct, essendo piuttosto il responsabile della serie Mortal Kombat, cosa che fa pensare al possibile passaggio di consegne della serie.

L'ultimo Killer Instinct è il risultato di una collaborazione tra Rare (team che ha creato la serie), Double Helix e Iron Galaxy, con il franchise che è controllato da Microsoft. Già in precedenza erano emerse voci su un possibile ritorno della serie, ma queste non si sono mai concretizzate.

È vero che Microsoft dovrebbe probabilmente appoggiarsi a un altro sviluppatore per un nuovo Killer Instinct, considerando il fatto che è improbabile che Rare voglia tornare sulla serie, dunque non è del tutto esclusa l'idea che possa affidarsi a NetherRealms, vista l'esperienza del team nel genere.

C'è anche da dire che Ed Boon è un personaggio particolarmente attivo via social e le sue esternazioni non vanno necessariamente collegate a un progetto davvero in corso presso il team. In effetti, lui stesso ha precisato poco dopo che si tratta "solo di curiosità", ma le speculazioni ovviamente ci possono stare.