Killer Instinct: un update bonus aggiunge un nuovo livello, varie colorazioni e altro

Nonostante non se ne parli molto, Killer Instinct continua a ricevere supporto da parte degli sviluppatori e conta ancora su una community di giocatori decisamente appassionata, e un'altra conferma di questo arriva dal nuovo bonus update in arrivo, che porterà un nuovo livello, varie colorazioni aggiuntive e altro.

L'aggiornamento è previsto arrivare il 2 aprile 2024, presentando nel corso di un recente livestream dedicato proprio a questo update bonus per Killer Instinct: Anniversary Edition, che porterà la versione del software alla 3.11.15 con alcune variazioni interessanti.

Non è un aggiornamento maggiore come quello che abbiamo visto con l'arrivo dell'Anniversary Edition, ma è comunque significativo che, anche dopo un update sostanzioso come quello, il titolo continui a ricevere supporto a oltre 10 anni dal lancio.