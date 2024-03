Baldur's Gate 3 e Monopoly Go!: successo spinge Hasbro a investire 1 miliardo di dollari in tripla A

Hasbro, la compagnia che possiede Wizards of the Coast con diritti di Dungeons & Dragons collegati, ha deciso di aumentare i suoi investimenti in videogiochi tripla A , dopo il successo enorme di Baldur's Gate 3 e Monopoly Go! , che hanno fruttato centinaia di milioni di euro alla compagnia. Quindi ha diviso circa 1 miliardo di dollari tra tutti gli studi che stanno lavorando a giochi tratti dalle sue proprietà intellettuali.

Soldo chiama soldo

Soldi chiamano altri soldi

Intervistato da Gamespot, Dan Ayoub di Wizards of the Coast ha svelato che Hasbro non vuole più solo dare in licenza le sue proprietà intellettuali, ma vuole anche incrementare la produzione interna. "Attualmente abbiamo un miliardi di dollari di giochi in sviluppo, tra diversi studi nord americani," ha spiegato Ayoub, che ha così fatto capire l'enorme interesse della compagnia per il settore.

Il grosso investimento è motivato dai successi di cui sopra, con Monopoly Go! che ha superato i 2 miliardi di dollari di ricavi e Baldur's Gate 3 che ha venduto più di 15 milioni di copie a livello globale.

I soldi ottenuti da Hasbro dalla licenza di Monopoly Go! non sono noti, ma Baldur's Gate 3 gli ha fruttato più di 90 milioni di dollari di ricavi. Insomma, è normale che, fiutato l'affare, la compagnia voglia cercare di farlo crescere.

Stando ad Ayoub, attualmente Hasbro ha centinaia di persone al lavoro in diversi studi, con questi ultimi che stanno assumendo nuovi sviluppatori.