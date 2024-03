The Elder Scrolls: Bethesda cambia il banner delle sue pagine social, fan in attesa di possibili annunci

Bethesda ha cambiato il banner delle pagine social della serie The Elder Scrolls. Tanto è bastato ai fan per iniziare a speculare sui possibili annunci in arrivo, nonostante le nuove immagini non contengano riferimenti particolari. Mostrano infatti un dettagli di quello che probabilmente è l'artwork più famoso di The Elder Scrolls V: Skyrim. L'unica particolarità è la presenza di soltanto una porzione del logo di Bethesda sovrapposto all'immagine.