Alone in the Dark, le funzionalità su PS5 presentate con un trailer

Alone in the Dark presenta con un trailer le funzionalità su PS5 che rendono l'esperienza del remake del classico survival horror ancora più coinvolgente, sfruttando le peculiarità del controller DualSense.

L'impiego dei grilletti adattivi e del feedback aptico va infatti ad aggiungere un certo grado di spessore al gioco, valorizzando i combattimenti e le fasi esplorative nel tentativo di aumentare la tensione mentre scopriamo tutti i segreti di Derceto.

Nella nostra recensione di Alone in the Dark abbiamo parlato anche di tutti gli altri aspetti che caratterizzano l'ambizioso rifacimento firmato Pieces Interactive, disponibile oltre che su PS5 anche su PC e Xbox Series X|S.