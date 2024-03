Alone in the Dark, una storia da incubo

È dunque un intreccio in larga parte fortuito, quello che finisce per dar vita al primo survival horror 3D di sempre: siamo qui per raccontarvi come tutto ha avuto inizio e cos'è successo dopo.

Dividendosi fra una conversione e l'altra, Raynal porta avanti il concept di un gioco horror che nasce come un'esperienza claustrofobica e dai tratti originali, persino sperimentali, per poi trasformarsi in qualcosa di diverso quando l'azienda francese stringe un accordo con Chaosium per la realizzazione di una trasposizione del GdR Call of Cthulhu.

La storia di Alone in the Dark è legata a doppio filo a quella del suo autore, Frederick Raynal. Classe 1966, un'adolescenza passata tra film dell'orrore e manuali di programmazione, alla fine degli anni '80 il giovane sviluppatore realizza un clone di Breakout che lo rende celebre al punto da fargli avere un posto di lavoro in Infogrames.

Nel buio. Da soli.

Frederick Raynal

Dicevamo dell'idea iniziale, degli intrecci fortuiti e del talento di Frederick Raynal: quando arriva in Infogrames, l'allora amministratore delegato Bruno Bonnell gli affida la realizzazione di un gioco che si sarebbe dovuto chiamare In the Dark e mettere in scena un'esperienza peculiare, in cui il personaggio controllato dal giocatore si muove nel buio più assoluto, con solo pochi lampi a illuminare brevemente lo scenario e dei suoni per orientarsi.

Raynal si rende conto che seguire quell'esatta traccia sarebbe stato troppo complicato, ma l'idea dello smarrimento, dell'essere soli in un luogo potenzialmente insidioso e inospitale a cui sopravvivere, ai suoi occhi si intreccia con le pellicole dell'orrore di cui era tanto appassionato. Dunque stabilisce alcuni punti fermi: un motore grafico poligonale, scenari statici con visuali fisse e inquietanti, e infine la storia di un investigatore privato che si trova a esplorare le stanze di un'antica villa, Derceto, per indagare sul suicidio del suo proprietario.

A questo punto negli uffici di Infogrames si percepisce il grande entusiasmo attorno al progetto, a cui vengono assegnate nuove e importanti risorse. L'accordo siglato nel 1991 con la casa editrice Chaosium per la trasposizione del gioco di ruolo Call of Cthulhu, in concomitanza con l'arrivo dello scrittore Hubert Chardot, grande appassionato di Lovecraft, contribuiscono a donare al gioco una connotazione precisa, sebbene diversa rispetto al pitch originale.

Una casa potenzialmente infestata, dunque, fa da sfondo alla vicenda che viene raccontata attraverso le note e i documenti che i protagonisti (diventati due, nel frattempo: l'investigatore Edward Carnby ed Emily Hartwood, nipote dell'uomo che si è tolto la vita) trovano nel corso delle loro indagini. Tuttavia l'orrore che si cela fra le stanze e i corridoi di Derceto possiede una natura cosmica, lovecraftiana appunto, e il nome viene cambiato in Alone in the Dark.