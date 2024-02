Baldur's Gate 3 ha fatto guadagnare ad Hasbro, che possiede il marchio D&D, 90 milioni di dollari

La compagnia Hasbro, che possiede il marchio Dungeons & Dragons, ha svelato nel suo recente resoconto finanziario quanto ha guadagnato da Baldur's Gate 3: 90 milioni di dollari. Insomma, le è decisamente convenuto lasciare a Larian Studios la possibilità di tornare sulla storica serie iniziata a suo tempo da Bioware.

Baldur's Gate 3 è stato uno dei più grandi successi del 2023 in termini di pubblico e di critica, come testimonia anche la nostra recensione. Lanciato su PC ad agosto 2023, forte di vendite per 2,5 milioni di copie in accesso anticipato, è poi arrivato su PS5 e Xbox Series X/S, dove ha avuto una fortissima risonanza, pur appartenendo a un genere non proprio tipico delle console.