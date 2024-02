Baldur's Gate 3: patch 6 in arrivo, è enorme e migliora diversi aspetti del gioco

Larian Studios sta per pubblicare la patch 6 di Baldur's Gate 3, prevista per questa settimana, e si tratta di un aggiornamento enorme, che va a migliorare numerosi aspetti del gioco e correggere vari inconvenienti, oltre ad aggiungere alcuni elementi nell'evoluzione costante a cui stiamo assistendo.

Il nuovo aggiornamento va infatti ben al di là del semplice miglioramento degli sbaciucchiamenti, per come era stato presentato da Larian in occasione del San Valentino incombente: si tratta di un update di grandi dimensioni, pari a circa 21 GB di download e che, su PC, richiede addirittura 150 GB di spazio libero per l'installazione.



Con la Patch 6 vengono anche aggiunte delle Azioni Leggendarie nella modalità Onore, oltre a migliorare varie animazioni. Tra queste, sono state aggiunge e migliorate alcune animazioni con i personaggi in idle nel campo base e anche le attese animazioni dei baci, che ora risultano migliori e più convincenti.