Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, i voti della critica lo promuovono

Tempo di voti anche per Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, che a quanto pare ha convinto la critica. In molti non si sono stracciati le vesti, considerando comunque che si tratta di un'operazione di svecchiamento, ma hanno comunque plaudito alle novità, in particolare per quel che riguarda la qualità della vita e la grafica.

Insomma, i vecchi titoli rimangono, ma ora anche i nuovi giocatori potranno avvicinarsi a questi classici senza dover superare la barriera dei controlli tank, ormai quasi completamente in disuso.