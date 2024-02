Splatoon 3 Pass Espansione: Torre dell'Ordine e Stagione Fresca presentati con due trailer

Nintendo ha presentato oggi il Pass Espansione di Splatoon 3 con due trailer dedicati rispettivamente a Torre dell'Ordine e Stagione Fresca, i DLC con i quali il gioco per Nintendo Switch si arricchisce ed allarga in maniera consistente.

La prima espansione in arrivo è la Torre dell'Ordine, una nuova modalità di gioco ambientata in un mondo privo di colori, in cui i giocatori devono fare tutto il possibile per scalare la Torre dell'Ordine e illuminare il loro mondo.

La Torre dell'Ordine è un DLC per giocatore singole e dà il via alla seconda ondata del Pass Espansione di Splatoon 3, in arrivo il 22 febbraio 2024.