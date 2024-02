Silent Hill 2 Remake: il capo di Bloober non è contento dell'ultimo trailer

Il capo di Bloober Team , Piotr Babieno, non è per niente contento del trailer di Silent Hill 2 Remake visto al recente State of Play di PlayStation. Secondo lui non rifletterebbe lo spirito del gioco, puntando sugli elementi più sbagliti per presentarlo.

Un trailer che fa ancora discutere

Come ricorderete, il trailer è stato accolto da molti commenti negativi, vuoi per le animazioni, vuoi perché presentare il remake di Silent Hill 2 come se fosse un action qualsiasi non rende granché giustizia alla memoria dell'originale.

Babieno ha espresso il suo disappunto in un'interivsta concessa al canale YouTube inwestorzy.tv, riguardante proprio l'ultima fatica del team. La parte più rilevante è quella relativa al discusso trailer: "Ho scritto io i commenti negativi", ha scherzato Babieno, che ha poi aggiunto: "tornando seri, non siamo responsabili del marketing. La responsabilità è tutta del nostro partner (Konami)... quel trailer non riflette sicuramente lo spirito del gioco."

"Non rappresenta né lo spirito di quello che era, né lo spirito di ciò che stiamo creando. Stiamo provando a riflette la visione romantica del gioco lanciato ormai 22 anni fa. Crediamo che quando i giocatori vedranno il vero gameplay, il gioco vero e proprio, lo valuteranno in modo completamente diverso."

Lo speriamo anche noi, a questo punto, come speriamo che Konami inizi a valorizzare un po' di più la sua storia.