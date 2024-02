Tomb Raider I-II-III Remastered contiene un avviso su stereotipi razziali ed etnici

Tra questi elementi che possono apparire oggi alquanto discordanti con il gusto e la sensibilità attuali ci sono anche alcune rappresentazioni che riprendono stereotipi razziali ed etnici che risultano ormai alquanto fuori dal tempo attuale, e gli autori originali hanno voluto mettere in chiaro la cosa subito all'avvio della raccolta in questione.

Il messaggio di Crystal Dynamics

Tomb Raider I-II-III Remastered riprende precisamente gli originali

"I giochi in questa raccolta contengono alcune rappresentazioni offensive di persone e culture che trovano radici nei pregiudizi razziali ed etnici", ha scritto Crystal Dynamics nell'avviso presente in Tomb Raider I-II-III Remastered. "Questi stereotipi sono profondamente offensivi e non sono scusabili, né sono in linea con i nostri valori in Crystal Dynamics. Invece di rimuovere questi contenuti, abbiamo scelto di presentarli nella loro forma originale e non alterata, nella speranza di riconoscere il loro impatto negativo e imparare anche da questi".

Tomb Raider I-II-III Remastered è una raccolta che si propone l'obiettivo di riportare ai giorni nostri i primi tre capitoli della serie nella loro forma originale, con alcuni aggiustamenti tecnici che possono essere anche rimossi. Per questo motivo, la rimozione o alterazione dei contenuti è stata esclusa, per mantenere la fedeltà agli originali.

