Playdate: finalmente finiti i problemi di scorte, le prenotazioni sono state tutte evase

Circa due anni dopo il suo debutto, la console portatile con la manovella Playdate è acquistabile senza doversi mettere in coda per mesi e mesi. Panic è riuscita a prendere il passo delle prenotazioni , soddisfando tutte quelle esistenti. Stando ai dati diramati dalla compagnia, fino a oggi sono state spedite più di 70.000 unità. Lo scorso aprile erano 50.000. Si tratta di altre 20.000 unità vendute nel corso di meno di un anno, un risultato ottimo, tutto considerato.

I giochi di Playdate hanno il loro fascino

Intervistato da The Verge, Greg Maletic, il capoto dei progetti speciali di Panic, ha dichiarato che da adesso i tempi di attesa per gli ordini di Playdate dovrebbero essere significativamente più brevi di quanto accaduto in passato. Si parla di pochi giorni o, al massimo di qualche settimana.

Inoltre, Panic ha annunciato l'apertura della vendita delle console in altri territori, prima esclusi:

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Estonia

Grecia

Hong Kong

Ungheria

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malesia

Malta

Nuova Zelanda

Norvegia

Romania

Singapore

Slovacchia

Slovenia

Corea del Sud

Svezia

Svizzera

Maletic si è detto sorpreso di quale sfida abbia rappresentato produrre e vendere Playdate, ma i risultati attuali lo soddisfano, inclusi i più di 120 giochi presenti nel catalogo ufficiale della console, oltre agli 800 disponibili su itch.io.

Naturalmente parliamo di piccole produzioni visto che, come ammesso da Maletic stesso, il mercato di Playdate è limitato e difficilmente ci si può costruire una carriera intorno. Insomma, molti considerano sviluppare giochi per Playdate come un hobby, più che come un lavoro.

Se volete saperne di più su Playdate, leggete la nostra recensione.